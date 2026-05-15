El changuito mendocino muestra una fuerte desaceleración de precios en mayo: lo que subió y lo que bajó

Precios que se mantienen, otros que suben y algunos que bajan.

El relevamiento mensual de precios de alimentos realizado por Sitio Andino mostró que la canasta de 19 productos relevados en Mendoza volvió a aumentar en los primeros días de mayo , aunque con una fuerte desaceleración respecto de abril. El total pasó de $75.193 a $75.501, una suba de apenas 0,4% mensual, muy por debajo del incremento del 5% registrado el mes anterior.

El dato llama la atención porque se ubica incluso por debajo del aumento del 1,6% en alimentos y bebidas que informó la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) para Mendoza.

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En ese contexto, la inflación provincial mostró señales de desaceleración . Según el organismo estadístico, Mendoza registró en abril un IPC general del 2,3%, por debajo del 3,6% de marzo y también levemente inferior al índice nacional del INDEC, que fue del 2,6%.

Sin embargo, detrás del número general aparecen fuertes diferencias entre productos: algunos alimentos se estabilizaron después de fuertes aumentos previos, mientras que otros volvieron a remarcarse y siguen presionando sobre el bolsillo.

Recordemos que se trata de una medición propia que se realiza todos los meses con una metodología fija: se relevan 19 productos idénticos, en el mismo comercio y en condiciones comparables, lo que permite observar con mayor precisión la evolución real de los precios en góndola.

El arroz frenó la escalada tras subir más del 100%

Uno de los casos más llamativos fue el del arroz. En abril había protagonizado uno de los mayores saltos del relevamiento, pasando de $1.530 a $3.093, un aumento del 102%.

En mayo, en cambio, el precio se mantuvo exactamente igual, lo que marca una pausa en una de las subas más fuertes registradas en la serie de SITIO ANDINO.

Algo similar ocurrió con otros productos que venían de meses de tensión y esta vez mostraron estabilidad, como el café, el té, el cacao y el pollo.

El tomate volvió a subir fuerte y lideró los aumentos

Del otro lado, las verduras siguieron mostrando volatilidad. El tomate perita volvió a aumentar, pasando de $1.400 a $1.800 por kilo, una suba del 28% mensual.

Ya en abril había aumentado 16%, por lo que acumula un incremento cercano al 50% en apenas dos meses.

La papa también registró un incremento importante: subió de $1.200 a $1.400, un 16% más que el mes pasado.

Yerba, aceite y galletitas también presionaron

Entre los productos industrializados, la yerba mate volvió a remarcarse. El paquete de Taragüí de 500 gramos pasó de $2.430 a $2.862, una suba del 17%.

Las galletitas Media Tarde aumentaron 14%, mientras que el aceite Natura subió 8%, consolidándose como uno de los productos más caros de toda la canasta relevada.

El maple de huevos también mostró una suba del 7,6%, al pasar de $6.500 a $7.000.

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Algunos productos mostraron bajas importantes

En mayo también hubo retrocesos significativos. El caso más fuerte fue el de la harina 000, que cayó 36% y pasó de $924 a $590, aunque en este caso la baja estuvo vinculada a una oferta puntual detectada en el comercio donde se realiza el relevamiento.

También bajaron:

los fideos Lucchetti (-29%), producto de promociones

Lucchetti (-29%), producto de promociones la mermelada (-13%), luego de haber aumentado 14% en abril

(-13%), luego de haber aumentado 14% en abril el azúcar (-6%)

(-6%) la bola de lomo (-5%), aunque el mes anterior había subido 10%

La leche larga vida Ilolay entera retrocedió 1%, luego de haber aumentado 17% en el relevamiento anterior.

Estas bajas ayudaron a contener el resultado final del relevamiento y evitaron que la canasta tuviera un aumento mayor.

La inflación desacelera, pero el costo de vida sigue alto

Aunque la inflación mostró señales de desaceleración en abril, el costo de vida sigue siendo elevado para las familias mendocinas. Según la DEIE, una familia tipo necesitó en abril $1.361.503 para no caer bajo la línea de pobreza y $569.666 para no ser indigente.

En paralelo, distintos relevamientos privados detectaron que los alimentos volvieron a mostrar tensión hacia fines de abril, especialmente en bebidas, productos secos y algunos frescos.

Una medición propia para seguir la evolución de los precios

La medición de SITIO ANDINO busca ofrecer una referencia clara y constante sobre el comportamiento de los precios en Mendoza.

A diferencia de otros indicadores, este relevamiento:

se realiza siempre en la misma sucursal de supermercado

incluye los mismos productos, tamaño y marca

se releva en un período fijo cada mes

Esto permite construir una serie comparable en el tiempo y detectar con mayor claridad qué productos empujan las subas y cuáles se mantienen estables.