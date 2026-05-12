Aumentó el precio de la garrafa en Mendoza: cuánto cuesta en las estaciones de servicio

Del subsidio al reintegro: qué cambió con las garrafas y cuánto se paga hoy

Con la llegada del frío, cocinar o calefaccionarse representa un fuerte impacto económico para quienes dependen de las garrafas de gas . En Mendoza , los precios aumentaron durante las últimas semanas y existen marcadas diferencias entre departamentos, zonas urbanas y áreas rurales. En algunas estaciones de servicio, los envases parten desde los $30.000.

SITIO ANDINO realizó una recorrida por distintas estaciones de servicio y constató que el valor de la garrafa de 10 kg se ubica en torno a los $33.500 en algunas zonas del Gran Mendoza. En Malargüe —donde la garrafa social aumentó $1.000 este mes —, el gas envasado tiene un costo de entre $21.000 y $27.000 pesos, solo en zona urbana. En áreas rurales, el precio puede oscilar entre los $35.000 y $37.000 .

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Las cifras pueden variar dependiendo de la ubicación de las sucursales, debido a costos logísticos (mientras más cerca se esté de una distribuidora o mayorista, menor será el monto a pagar) e, incluso, según las diferentes cadenas. Por ejemplo, en una estación ubicada en la sexta sección capitalina, quienes se acercan con el envase más pequeño deben abonar hasta $42.500 , mientras que la de 15kg se ubica en $63.000. A fines de abril, dicho lugar vendía las garrafas entre $4.000 y $5.000 menos.

Además, el presidente de la Asociación mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) , Domingo Franchetti , precisó que “en muchas estaciones no hay precio regulado, sino que se trabaja con un sugerido. En otras directamente no hay precio sugerido porque trabajan con proveedores independientes”.

“Así que, entiendo que eso puede permitir algún precio que no esté absolutamente inamovible”, completó.

Cuánto cuesta la garrafa subsidiada en Mendoza y cómo acceder

Aquellas familias que desean acceder a las garrafas subsidiadas, pueden hacerlo a través del programa “La Garrafa en tu Barrio”, del Gobierno de Mendoza, o solicitando un reintegro mensual facilitado por Nación.

La iniciativa de la provincia se lleva a cabo todas las semanas en los 18 departamentos. No obstante, tiene un costo diferencial según la zona. En rigor, los precios son:

$8.400 en Lavalle y Las Heras;

$8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo;

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas;

$9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos;

$9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz;

$10.000 Malargüe, General Alvear y San Rafael.

Para acceder al beneficio, se debe presentar la siguiente documentación:

Envase , fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES .

, fotocopia de y la certificación negativa de la . Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI .

con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de . Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.

Por otro lado, quienes utilicen garrafas de gas licuado (GLP) podrán recibir un reintegro de $9.593 por cada envase de 10 kilos comprado, en el marco del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida reemplaza al Plan Hogar y fue oficializada mediante la Disposición 1/2026 del Ministerio de Economía. A diferencia del programa anterior, el subsidio ya no se acreditará automáticamente, sino que cada usuario deberá comprar la garrafa y luego esperar el reintegro del dinero.

En concreto, los beneficiarios deberán registrar previamente una cuenta bancaria o billetera virtual para recibir la devolución del monto correspondiente. Ahora, el Banco Nación será el encargado de desarrollar las herramientas digitales para canalizar los pagos, desplazando la intervención de ANSES en la acreditación del beneficio.

Garrafa subsidiada: requisitos para obtener el reintegro

El beneficio está destinado exclusivamente a hogares que no cuenten con conexión a red de gas natural. Podrán acceder tanto nuevos usuarios como aquellas personas que anteriormente recibían el Plan Hogar. Estos últimos deberán realizar nuevamente la inscripción durante el primer semestre del año en el nuevo sistema a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible en el sitio oficial del Gobierno nacional.

Pueden acceder:

Quienes tengan ingresos netos del hogar menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 Indec ( $4.303.392) .

. Hogares con integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP.

Hogares con integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Hogares con integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Algo importante a tener en cuenta es que el programa fija límites mensuales en la cantidad de garrafas subsidiadas. Entre los meses de abril y septiembre, los hogares podrán acceder al reintegro de hasta dos garrafas por mes, mientras que de octubre a marzo solo se reconocerá una unidad mensual.