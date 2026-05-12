Masiva marcha en Plaza de Mayo de estudiantes y docentes universitarios

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron para este martes 12 de mayo a una marcha en todo el país que reune a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores. La actividad marca la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada , la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones convocantes argumentan que la situación presupuestaria de la universidad pública se agravó en los últimos meses, sin señales de rectificación por parte del Gobierno.

“El Gobierno incumple la regla democrática e institucional básica”, señalaron en el comunicado. Denuncian el cierre de las paritarias y un deterioro “alarmante” del salario. “Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre diciembre de 2023 y el 2026″, agregaron.

“Generaron un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”, aseguraron en el comunicado. Además, hicieron hincapié en el “preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”.

La UCR se sumó a la marcha

Militantes de la Unión Cívica Radical se manifestaron desde la intersección de Tucumán y Callao, encabezados por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella.

Entre los dirigentes que lideraron la movilización se encontraban los titulares de la Juventud Radical de Nación y Ciudad, Nahuel Breglia y Teresa Barragán, además de legisladores como Mariela Coletta y María Inés Zigarrán. La comitiva incluyó también al presidente de la UCR porteña, Hernán Rossi, el bonaerense Emiliano Balbín, el cordobés Marcos Ferrer y el dirigente Federico Storani.

La marcha, organizada por la UCR, desplegó a las principales autoridades partidarias y sumó la presencia de diputados y senadores nacionales.