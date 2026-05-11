Otro sector cerró su aumento salarial en paritarias y solo un gremio no firmó acuerdo

Ya son 16 los sectores que cerraron acuerdos en paritarias.

El Gobierno de Mendoza sumó un nuevo acuerdo en paritarias y ya son 16 los sectores estatales que aceptaron la propuesta salarial para el primer semestre de 2026. Sin embargo, el conflicto sigue abierto con un gremio clave , el único que no ha cerrado un aumento en este año.

Este lunes, la Provincia alcanzó un entendimiento con los representantes gremiales de la Subsecretaría de Trabajo , nucleados en ATE y APCO, uno de los dos sectores que aún no habían rubricado un convenio .

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La propuesta salarial aceptada replica el esquema ofrecido al resto de los sectores estatales , con incrementos no acumulativos calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.

El acuerdo contempla:

7% de aumento en marzo

3% de aumento en mayo

Sumas no acumulativas

Pago retroactivo de marzo y abril por planilla suplementaria

De esta manera, la Subsecretaría de Trabajo se suma al lote mayoritario de trabajadores estatales que aceptaron la pauta oficial.

AMProS, el único gremio que sigue en conflicto

Mientras la mayoría de los sectores acordó, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) se mantiene como el único gremio que no firmó paritarias y elevó el tono de sus reclamos. Desde el sindicato exigen:

Una recomposición salarial urgente del 40%.

Regularización laboral de más de 2.000 trabajadores.

Convocatoria formal a paritarias.

Un canal de diálogo efectivo con el Gobierno.

En ese marco, la secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, fue particularmente crítica con la gestión sanitaria provincial. “Los profesionales de la salud es el único sector que no ha tenido aumento salarial. Esto no es un dato más”, sostuvo.

AMPROS paritarias Ampros, el único gremio que no ha cerrado un aumento en paritarias. Prensa AMProS

Además, advirtió sobre las consecuencias del conflicto: “Cuando no hay salarios dignos, no hay profesionales. Y cuando no hay profesionales, hay menos turnos, menos cirugías y más filas interminables”.

Desde AMProS denuncian falta de voluntad de diálogo del ejecutivo. Además, advierten por el cierre de servicios sensibles y la precarización laboral en el sector, al señalar que “se siguen cerrando maternidades y servicios de neonatología” y que hay profesionales en negro con riesgo de despido.

Qué sectores ya acordaron aumentos en paritarias en Mendoza

Con el nuevo entendimiento, ya son 16 los sectores estatales que aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial:

SUTE (docentes y celadores)

Funcionarios judiciales

Dirección Provincial de Vialidad

Tribunal de Cuentas

Tesorería General

Fiscalía de Estado

Empleados judiciales

Régimen 5 de la Administración Central

Régimen 15 de Salud

Licenciados en Enfermería

Guardaparques

Parques y Ecoparques

Régimen 35 (Medio Ambiente)

Subsecretaría de Trabajo

Otros sectores ya incluidos en la negociación general

El Gobierno logró así cerrar la mayoría de las paritarias del primer semestre, aunque el frente sanitario sigue abierto y amenaza con profundizarse.