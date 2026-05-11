Qué le pasó a Marcos Calvente y por qué quedó internado en observación

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente fue internado y quedó en observación. Foto: Daniel Cano

Por Sitio Andino Política







El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, fue internado de manera preventiva luego de presentar fiebre y malestar general, aunque desde su entorno aclararon que se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

Según informaron oficialmente, el jefe comunal asistió este lunes a una guardia médica tras manifestar síntomas compatibles con un cuadro gripal. Allí le realizaron estudios de sangre, cuyos resultados dieron normales.

Qué le pasó a Marcos Calvente que terminó internado Además, descartaron que Calvente presente neumonía u otro cuadro de gravedad. El diagnóstico inicial indica que atraviesa un cuadro gripal y, por precaución, los médicos resolvieron dejarlo algunas horas en observación.

En paralelo, le practicarán un hisopado para descartar influenza, una gripe viral más fuerte de lo habitual que actualmente registra una importante circulación.

Desde el entorno del intendente señalaron que se encuentra estable, de buen ánimo y con evolución favorable mientras permanece bajo control médico.

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