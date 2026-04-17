La respuesta de Marcos Calvente sobre una posible candidatura a gobernador

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , se refirió a su proyección política de cara a 2027 y aseguró que su principal objetivo es continuar al frente del municipio para consolidar el proceso de transformación que, según afirmó, ya está en marcha. De esta manera, se bajó de una posible candidatura a gobernador .

Calvente dejó en claro que su horizonte político está puesto en continuar al frente de la comuna, a diferencia de algunos de sus pares que ya se lanzaron para intentar llegar a la Casa de Gobierno .

" Mi expectativa, y podría decir hasta mi ilusión, es renovar en Guaymallén . Porque, otra vez, vamos a transformar Guaymallén. Hoy es el segundo protagonista en términos económicos. Somos el segundo que más aporta al Producto Bruto Geográfico de la provincia. Pero vamos a ser los primeros en muy corto plazo", declaró a Aconcagua Radio este viernes.

En esa línea, el jefe comunal destacó el crecimiento del departamento y dijo que no quiere dejar ese lugar de liderazgo. “Guaymallén está concentrando un montón de inversión y yo no quiero desatender ese sendero que hemos empezado a transitar ”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de contar con más tiempo de gestión para profundizar ese proceso.

Cierre Escuelas de Verano Marcos Calvente Guaymallén Marcos Calvente, intendente de Guaymallén. Municipalidad de Guaymallén

Marcos Calvente quiere que Guaymallén sea el municipio más moderno

Calvente también puso el foco en uno de los ejes centrales de su administración: la modernización del Estado municipal. Según explicó, el objetivo es posicionar a Guaymallén como uno de los municipios más avanzados del país en materia tecnológica.

“Vamos a ser, en pocos años, el municipio más moderno del interior del país”, aseguró. En ese sentido, indicó que el reciente incendio que afectó parte del edificio de la municipalidad aceleró los planes previstos. “Vamos a usar esta situación para apalancar y darle más inercia a ese cambio. Nos forzó a incrementar la velocidad de esa transformación”, señaló.

Aspirantes a la gobernación en la provincia de Mendoza

De cara a las elecciones ejecutivas de 2027, que definirán, entre otros cargos, al nuevo gobernador/a de Mendoza, en la provincia ya suenan varios candidatos. Por el oficialismo, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, es uno de los que irá por la silla principal del Ejecutivo. En carrera también está el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar. Otro que se lanzó fue Luis Petri, actual legislador y exministro de Defensa nacional.

En esa carrera también está la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. La referente del peronismo afirmó que está "trabajando en un equipo" y "un proyecto de gobierno". Además, llamó al Partido Justicialista a trabajar fuerte de cara a las elecciones del año próximo. Otro con posibilidades es el jefe comunal Maipú, Matías Stevanato, con ocho años de gestión en ese municipio.