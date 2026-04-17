17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Marcos Calvente

La respuesta de Marcos Calvente sobre una posible candidatura a gobernador

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se refirió a su proyección política y una posible candidatura en 2027.

3 de junio, voces de gestión, marcos calvente, intendente guaymallen.jpg
Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se refirió a su proyección política de cara a 2027 y aseguró que su principal objetivo es continuar al frente del municipio para consolidar el proceso de transformación que, según afirmó, ya está en marcha. De esta manera, se bajó de una posible candidatura a gobernador.

Lee además
Marcos Calvente habló en Aconcagua Radio sobre el primer Procrear del país gestionado por un municipio. Foto: Prensa Municipalidad de Guaymallén.

Calvente destacó en Aconcagua Radio que Guaymallén reactivó el Procrear para construir 800 viviendas
un espacio clave para la infancia: inauguraron un jardin en guaymallen

Un espacio clave para la infancia: inauguraron un jardín en Guaymallén

"Mi expectativa, y podría decir hasta mi ilusión, es renovar en Guaymallén. Porque, otra vez, vamos a transformar Guaymallén. Hoy es el segundo protagonista en términos económicos. Somos el segundo que más aporta al Producto Bruto Geográfico de la provincia. Pero vamos a ser los primeros en muy corto plazo", declaró a Aconcagua Radio este viernes.

En esa línea, el jefe comunal destacó el crecimiento del departamento y dijo que no quiere dejar ese lugar de liderazgo. “Guaymallén está concentrando un montón de inversión y yo no quiero desatender ese sendero que hemos empezado a transitar”, afirmó, al tiempo que remarcó la necesidad de contar con más tiempo de gestión para profundizar ese proceso.

Cierre Escuelas de Verano Marcos Calvente Guaymallén
Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Marcos Calvente, intendente de Guaymallén.

Marcos Calvente quiere que Guaymallén sea el municipio más moderno

Calvente también puso el foco en uno de los ejes centrales de su administración: la modernización del Estado municipal. Según explicó, el objetivo es posicionar a Guaymallén como uno de los municipios más avanzados del país en materia tecnológica.

Vamos a ser, en pocos años, el municipio más moderno del interior del país”, aseguró. En ese sentido, indicó que el reciente incendio que afectó parte del edificio de la municipalidad aceleró los planes previstos. “Vamos a usar esta situación para apalancar y darle más inercia a ese cambio. Nos forzó a incrementar la velocidad de esa transformación”, señaló.

Aspirantes a la gobernación en la provincia de Mendoza

De cara a las elecciones ejecutivas de 2027, que definirán, entre otros cargos, al nuevo gobernador/a de Mendoza, en la provincia ya suenan varios candidatos. Por el oficialismo, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, es uno de los que irá por la silla principal del Ejecutivo. En carrera también está el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar. Otro que se lanzó fue Luis Petri, actual legislador y exministro de Defensa nacional.

En esa carrera también está la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis. La referente del peronismo afirmó que está "trabajando en un equipo" y "un proyecto de gobierno". Además, llamó al Partido Justicialista a trabajar fuerte de cara a las elecciones del año próximo. Otro con posibilidades es el jefe comunal Maipú, Matías Stevanato, con ocho años de gestión en ese municipio.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén avanza contra el delito: derriban casas usadas como aguantaderos y narcobunkers

Proclamaron a los nuevos concejales del Valle de Uco: cómo queda cada Concejo Deliberante

Amenazas en escuelas de Mendoza: un menor detenido, otros identificados y severas sanciones a padres

El Gobierno de Mendoza licita el servicio de celulares oficiales para más de 2.000 líneas

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán

El Gobierno apura a la Corte para destrabar la reforma laboral frenada por la Justicia

El "radicalismo blue" lanzó otra fórmula para el Rectorado de la UNCuyo

Renovación en la Legislatura de Mendoza: quiénes ingresarán en representación del Tercer Distrito

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza podrá cobrar peaje en rutas nacionales.

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán

Las Más Leídas

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo por los incidentes en Las Heras.

Batalla campal entre policías y vecinos en Las Heras: más de 900 disparos por allanamientos narcos

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

Mendoza podrá cobrar peaje en rutas nacionales.

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán

Amenazas en las escuelas: la DGE confirmó que tres alumnos fueron imputados.

Amenazas en escuelas: imputaron a 3 alumnos en Mendoza

La nueva fórmula para el Rectorado de la UNCuyo.

El "radicalismo blue" lanzó otra fórmula para el Rectorado de la UNCuyo