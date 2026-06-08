8 de junio de 2026
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Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso obligatorio del expediente electrónico

El Gobierno de Mendoza unificó los procedimientos para la creación, tramitación, firma y administración de expedientes electrónicos.

El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso obligatorio del expediente electrónico.

El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso obligatorio del expediente electrónico.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso obligatorio del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para el ámbito del Poder Ejecutivo. El objetivo es que todas las dependencias utilicen los mismos procedimientos para crear, gestionar, firmar y archivar documentos y expedientes electrónicos.

Así lo estableció el decreto 1080, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que fija la estructura organizacional del sistema -jurisdicciones, reparticiones y sectores, los tipos de usuarios y niveles de permisos, las responsabilidades administrativas y las reglas de seguridad aplicables, incluyendo firma digital, utilización de token y parámetros de control como expiración de sesión.

Según los fundamentos de la norma, la reglamentación busca unificar los procedimientos para la creación, tramitación, firma, archivo, digitalización, reserva y administración de documentos, expedientes y registros electrónicos dentro de la administración pública provincial.

La medida se apoya en la Ley 9625, que declaró política pública la transformación digital del Estado provincial y reconoció plena validez jurídica a la documentación electrónica, además de las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Qué cambia con esta medida del Gobierno de Mendoza

El decreto definió cómo se organiza el sistema, qué perfiles de usuarios existen, qué permisos tiene cada uno y cuáles son las responsabilidades de las distintas áreas. También fijó medidas de seguridad como la firma digital, los tokens de autenticación y controles para limitar el acceso.

La normativa también reguló todo el ciclo del expediente electrónico, desde su identificación y caratulación hasta las notificaciones, la guarda y el archivo. Asimismo, contempla procedimientos para digitalizar documentación en papel y reconstruir expedientes originados en soporte físico.

Otro de los aspectos centrales es que establece que todos los documentos oficiales deberán generarse y firmarse mediante el módulo GEDO, con identificación única y numeración correlativa anual. Además, reconoce al documento digital como el original válido dentro de la administración pública.

En materia de acceso a la información, el decreto definió requisitos especiales para la creación y consulta de documentos reservados, exigiendo fundamentación normativa y autorización jerárquica para su utilización.

Notificaciones digitales obligatorias para empleados estatales

En marzo pasado, el Gobierno estableció que las notificaciones electrónicas a través de la nueva herramienta Mendoza X Mi (MxM) serán el medio principal para comunicar actos administrativos a los empleados estatales provinciales. Con esto, el Ejecutivo buscó ordenar el uso del sistema y dar mayor previsibilidad a las áreas administrativas, que deberán adaptar sus procesos internos para garantizar su correcta aplicación.

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