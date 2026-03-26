Mendoza implementa notificaciones digitales obligatorias para empleados estatales y cambia el sistema de comunicación

El Gobierno de Mendoza impone el uso de notificaciones digitales en la administración pública

El Gobierno de Mendoza sigue avanzando en su proceso de digitalización y estableció que las notificaciones electrónicas a través de la nueva herramienta Mendoza X Mi (MxM) serán el medio principal para comunicar actos administrativos a los empleados estatales provinciales. Los detalles a tener en cuenta .

Cabe aclarar que esta herramienta fue lanzada por el Gobierno Provincial e hizo la invitación a que todos los municipios adhieran. Guaymallén fue el primer municipio en sumarse de manera efectiva al modelo de Ciudadanía Digital de Mendoza , a través de la plataforma.

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La medida quedó formalizada a través de una resolución del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que reglamenta el uso de la plataforma MxM , sistema que ya había sido habilitado por decreto a fines de 2025.

De esta manera, el Estado provincial da un paso más en la transformación digital de sus procedimientos internos, con el objetivo de agilizar trámites y reducir el uso de papel.

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Qué cambia con las notificaciones electrónicas

A partir de esta reglamentación, las comunicaciones digitales pasan a ser el canal para notificar a los agentes de la Administración Pública Provincial.

Esto implica que tendrán plena validez legal, equivalente a una notificación fehaciente en soporte papel. En concreto, el sistema se utilizará para informar decisiones clave vinculadas al empleo público.

Qué tipo de trámites se notificarán por MxM

Según establece la resolución, la plataforma será obligatoria para comunicar:

Designaciones, ingresos, ascensos o desvinculaciones

Cambios en salarios, adicionales o suplementos

Traslados o modificaciones de funciones

Resoluciones de recursos administrativos

Sanciones o actuaciones disciplinarias

Intimaciones o requerimientos con plazos

Se trata de aspectos centrales de la relación laboral dentro del Estado, por lo que la implementación impactará de manera directa en miles de empleados públicos.

Desde cuándo MxM tendrá validez en las notificaciones

Uno de los puntos clave es que la notificación se considerará válida desde el momento en que el documento esté disponible en la casilla electrónica del agente.

Para ello, el sistema generará un registro automático que servirá como constancia dentro del expediente administrativo.

Esto implica que no será necesario que el empleado abra el mensaje para que la notificación tenga efecto legal.

En qué casos seguirá usándose el papel

La normativa prevé excepciones en situaciones puntuales.

El uso del formato papel solo se permitirá cuando exista una imposibilidad técnica debidamente justificada. En esos casos, la notificación se realizará en el domicilio laboral o personal del agente.

Además, se mantiene un período de transición en el que convivirán ambos sistemas, aunque el digital será el prioritario.

El objetivo: acelerar y simplificar la administración pública

La implementación del sistema se enmarca en las leyes provinciales de modernización del Estado, que promueven procedimientos más ágiles, simples y eficientes.

Con esta resolución, el Gobierno busca ordenar el uso del sistema y dar mayor previsibilidad a las áreas administrativas, que deberán adaptar sus procesos internos para garantizar su correcta aplicación.