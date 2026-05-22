El recorte al Régimen de Zona Fría fue fuertemente criticado por la Cámara de Comercio de San Rafael.

La media sanción de Diputados al recorte al Régimen de Zona Fría sigue generando críticas de distintos sectores. La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael manifestó su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional por su impacto en los hogares y prestadores de servicios esenciales para el turismo y actividades productivas en la provincia .

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El organismo del sur emitió un comunicado contra el proyecto de modificación de la Ley 27.637 de Zonas Frías, que pasó al Senado con los votos de ocho diputados mendocinos y que apunta a cambiar el esquema vig ente desde 2021 , que había ampliado el beneficio tarifario del gas a gran parte del país, incluyendo a Mendoza .

"Esta medida representa un nuevo golpe del Poder Legislativo al ciudadano de a pie , que ya enfrenta una compleja situación económica, aumentos permanentes en el costo de vida y una creciente presión tarifaria sobre los hogares y el sector productivo ", indicó el comunicado.

El pedido a los senadores y las críticas a los diputados mendocinos

La Cámara de Comercio de San Rafael pidió a los senadores nacionales por Mendoza que mantengan el beneficio para toda la provincia y reclamó explicaciones a los diputados que apoyaron el recorte del régimen. La entidad consideró que es inoportuno debatir estos cambios en el inicio del invierno.

Congreso, diputados, zona fría La Cámara de Diputados aprobó el recorte al Régimen de Zona Fría.

Desde el sur provincial señalaron que la medida perjudicaría a miles de familias, entidades sociales y sectores productivos en medio de la crisis económica y los aumentos tarifarios: "Impulsan modificaciones que afectarían derechos y beneficios vigentes para miles de mendocinos".

Gas y regalías

"Por otra parte, recordamos que San Rafael es un departamento productor de gas y advertimos sobre la desigual distribución de regalías gasíferas y la histórica falta de inversión en infraestructura energética en la provincia", expresó la Cámara.

En el comunidado también se afirmó: "Respecto al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, solicitamos que nos expliquen cómo quedará conformado el mismo y cómo serán administrados esos fondos".

"¡Basta de indiferencia! Reafirmamos con fuerza nuestro compromiso con un verdadero federalismo, donde las decisiones nacionales y provinciales no se tomen desde escritorios lejanos, sino contemplando las realidades y necesidades del interior productivo. Porque Mendoza no puede seguir siendo ignorada, porque los intereses de los mendocinos deben estar por encima de cualquier diferencia partidaria. ¡Es hora de poner a nuestra provincia primero, cueste lo que cueste!", concluyó la Cámara de Comerio de San Rafael.

Empresarios del sur exigieron medidas al Gobierno

El mes pasado, las principales cámaras empresarias del sur provincialencendieron una señal de alerta por la situación que atraviesan las Pymes de la región. A través de un duro comunicado, las entidades manifestaron su “profunda preocupación” por el escenario económico y reclamaron medidas urgentes para evitar el deterioro del entramado productivo.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe pidieron abrir canales de diálogo con los gobiernos nacional, provincial y municipal para abordar de manera conjunta la crisis.