Pymes del sur provincial en crisis y advierten por cierres si no hay medidas urgentes.

Las principales cámaras empresarias del Sur provincial encendieron una señal de alerta por la situación que atraviesan las pymes de la región. A través de un comunicado conjunto, entidades de San Rafael, General Alvear y Malargüe manifestaron su “profunda preocupación” por el escenario económico y reclamaron medidas urgentes para evitar el deterioro del entramado productivo.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael , la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería, Vial y Servicios de General Alvear y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe , que representan a sectores clave como el comercio, la agricultura, la vitivinicultura, la industria, la construcción y los servicios; emitieron un comunicado de prensa en el que advierten por la crítica situación.

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Según plantearon, la sostenida baja en la actividad económica ya se refleja tanto en los indicadores interanuales como en los reclamos cotidianos de los empresarios.

En ese contexto, advirtieron que la situación “exige la implementación urgente de medidas” que permitan reactivar la economía, sostener el empleo y garantizar la continuidad de las empresas.

Entre los factores que agravan el escenario, enumeraron la recesión económica, la presión fiscal en los tres niveles del Estado, la falta de crédito accesible y la creciente pérdida de liquidez.

También señalaron el impacto de la capacidad instalada ociosa, los cambios en los hábitos de consumo y el incremento constante en los costos de los insumos, lo que —según indicaron— dificulta una competencia equilibrada.

Reclamos a Nación, Provincia y municipios

Frente a este panorama, las cámaras pidieron abrir canales de diálogo con los gobiernos nacional, provincial y municipal para abordar de manera conjunta la crisis.

En concreto, plantearon una serie de medidas orientadas a aliviar la situación financiera de las pymes. Entre ellas, solicitaron el diferimiento de pagos fiscales a nivel nacional, la reducción de tasas de financiamiento y la implementación de líneas de crédito accesibles para capital de trabajo.

En el plano provincial, reclamaron una baja en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, junto con planes de pago con tasas reducidas y la condonación de multas por mora.

Además, propusieron revisar y reducir el gasto público estructural, especialmente en los niveles provincial y municipal, como condición para disminuir la carga impositiva.

Un llamado urgente

Las entidades remarcaron que las medidas planteadas son “herramientas fundamentales” para enfrentar el actual contexto económico y evitar un escenario de cierre de empresas.

En esa línea, realizaron un llamado urgente a las autoridades para que adopten decisiones concretas que permitan preservar el empleo, sostener la producción y evitar un mayor deterioro del tejido económico del sur mendocino.

El documento fue firmado por los presidentes de las cámaras, entre ellos Gabriel Brega, de San Rafael; Germán Herrada, de la Cámara e Comercio de General Alvear, y Gabriel Ginart, de Malargüe, quienes pusieron el foco en la necesidad de respuestas inmediatas ante una situación que, advierten, ya es crítica.

El comunicado