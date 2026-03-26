Aumentan los locales vacíos en San Rafael y preocupa el mercado comercial

El mercado inmobiliario comercial en San Rafael atraviesa un escenario de cambios, con un incremento de locales desocupados y dificultades para sostener contratos. La postal de persianas bajas y carteles de alquiler se repite con mayor frecuencia en el centro , reflejando una situación que genera preocupación entre comerciantes y propietarios.

Desde el sector señalan que los valores fuera de mercado y la caída del consumo inciden directamente en esta dinámica. Sin embargo, desde el Colegio Inmobiliario de Mendoza relativizan el impacto y sostienen que el panorama no es alarmante.

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El vicepresidente de la entidad Jorge Altamirano explicó en diálogo con Noticiero Andino que, si bien hay rotación, muchos locales vuelven a ocuparse en el corto y mediano plazo. “Depende mucho del tipo de comercio que se instale”, señaló.

Uno de los factores clave es el cambio en los hábitos comerciales desde la pandemia . Actualmente, muchos emprendimientos ya no requieren un local físico para la venta directa, sino espacios de depósito, ya que las operaciones se canalizan a través de redes sociales.

En este contexto, el problema no radica únicamente en el valor de los alquileres, sino también en el tipo de producto inmobiliario que se ofrece y su adaptación a las nuevas demandas del mercado.

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Reconfiguración del mapa comercial de San Rafael

Otra tendencia observada es el traslado de comercios hacia zonas periféricas del microcentro, donde existen ventajas como mayor facilidad de estacionamiento. Este fenómeno refleja un proceso de reconfiguración del mapa comercial de la ciudad.

Respecto a la evolución del sector, desde el Colegio Inmobiliario indicaron que se trata de un proceso reciente que aún no logra estabilizarse. “Es una tendencia vinculada a intentar nivelar los valores del mercado, lo cual no está resultando”, afirmaron.

No obstante, se muestran expectantes ante una posible recuperación en los próximos meses. “Los precios que estén acordes a las circunstancias son los que se van a ocupar”, indicaron, y advirtieron que, con el tiempo, los propietarios terminan ajustando los valores para concretar los alquileres.