San Rafael celebra el 25 de Mayo con el Festival del Pericón, gala y actos patrios

El pericón Nacional, centro de atención por los festejos del 25 de Mayo en San Rafael.

San Rafael se prepara para vivir un nuevo fin de semana patrio con una agenda cargada de actividades culturales, espectáculos y propuestas tradicionales para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo .

Durante el domingo 24 y lunes 25 habrá festivales, música en vivo, danza, actos protocolares y propuestas gastronómicas para vecinos y turistas en diferentes puntos del departamento.

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Las actividades comenzarán el domingo 24 al mediodía con el tradicional Festival del Pericón Nacional en el predio del Bajo del Fuerte San Rafael del Diamante y zonas aledañas.

El espacio contará con feriantes, emprendedores y puestos gastronómicos para disfrutar durante toda la jornada.

Desde las 12 comenzarán los shows musicales con las presentaciones de DJ Fede Sosa y Los Malbec, mientras que a las 15 llegará uno de los momentos más esperados: el Gran Pericón Nacional, que reunirá a más de 700 bailarines de instituciones, centros de jubilados, uniones vecinales y talleres municipales.

Luego del tradicional baile patrio continuarán los espectáculos con la participación de la Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales. “Será una gran fiesta para disfrutar todos juntos y celebrar nuestra patria”, expresó el director de Cultura, Marcelo Guajardo.

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Velada de Gala con entradas agotadas en el Teatro Roma de San Rafael

La celebración continuará el domingo desde las 21.30 con la tradicional Velada de Gala en el Teatro Roma.

El espectáculo —que ya tiene entradas agotadas— contará con la participación del Ballet Folclórico Municipal, la Orquesta Municipal, Guardamontes, De Mi Tierra Dúo y la actuación especial de Alé Sosa.

Debido a la gran demanda, el show tendrá una repetición el lunes 25 desde las 20.30. Las entradas pueden adquirirse a través de Entrada Web o en la boletería del Teatro Roma.

Acto oficial y Tedeum por el 25 de Mayo

El lunes 25 las actividades oficiales comenzarán a las 9.00 horas con el acto protocolar en la Plaza Centenario de la Villa 25 de Mayo. Posteriormente, a las 11, se realizará el tradicional Tedeum en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Durante toda la jornada también habrá propuestas artísticas y gastronómicas para quienes visiten el distrito histórico.

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Destacan el impacto económico de los festejos por la Revolución de Mayo

El secretario de Gobierno, Paulo Campi, destacó la importancia de estas celebraciones para la economía local. “Cada evento representa una gran oportunidad para movilizar el sector de emprendedores, artesanos y prestadores gastronómicos del departamento”, señaló el funcionario.

Cómo serán los accesos y cortes de tránsito en San Rafael

Desde el Municipio informaron que, como ocurre cada año, habrá cortes y modificaciones en la circulación vehicular para ordenar el tránsito hacia la Villa 25 de Mayo.

Hasta las 13, la Ruta 150 tendrá doble circulación. Luego de ese horario, quedará habilitada únicamente en sentido de ida hacia la Villa 25 de Mayo, mientras que el regreso deberá realizarse por la zona de Los Coroneles.