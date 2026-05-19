19 de mayo de 2026
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San Rafael

Jóvenes de San Rafael aprenden a desarrollar videojuegos en una capacitación gratuita

Un total de 30 alumnos de San Rafael participan de la propuesta gratuita orientada al desarrollo de videojuegos y nuevas tecnologías.

Desarrollo de videojuegos en San Rafael.

Desarrollo de videojuegos en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En una propuesta conjunta entre el Municipio de San Rafael, la UTN San Rafael y el San Rafael Gaming Club, un total de 30 alumnos participan de una capacitación gratuita destinada al desarrollo de videojuegos.

La iniciativa, denominada “Tu Primer Videojuego 2.0”, ofrece una introducción al desarrollo, programación, arte digital y game design, en una propuesta que combina creatividad, tecnología e innovación.

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Un espacio para aprender y crear en el Punto Digital de San Rafael

Los encuentros comenzaron el pasado 27 de abril y continuarán hasta el mes de agosto. Las clases se dictan en dos grupos, los días lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas, en el Punto Digital, ubicado en Montecaseros 1720.

Desde el área de Desarrollo Tecnológico del Municipio destacaron que la capacitación avanza de acuerdo a lo previsto y remarcaron el entusiasmo de los participantes.

“El curso avanza de acuerdo a lo previsto, en un espacio que fomenta la creatividad, innovación y el aprendizaje. En cada clase se pueden ver los avances de los alumnos junto a los profes”, explicaron.

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Una industria en crecimiento

La propuesta tiene un perfil recreativo y educativo, aunque también apunta a brindar herramientas que permitan acceder a oportunidades laborales dentro de la industria gamer y cultural, uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años.

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