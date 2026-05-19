Jóvenes de San Rafael aprenden a desarrollar videojuegos en una capacitación gratuita

En una propuesta conjunta entre el Municipio de San Rafael , la UTN San Rafael y el San Rafael Gaming Club , un total de 30 alumnos participan de una c apacitación gratuita destinada al desarrollo de videojuegos.

La iniciativa, denominada “Tu Primer Videojuego 2.0” , ofrece una introducción al desarrollo, programación, arte digital y game design, en una propuesta que combina creatividad, tecnología e innovación.

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Los encuentros comenzaron el pasado 27 de abril y continuarán hasta el mes de agosto. Las clases se dictan en dos grupos, los días lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas, en el Punto Digital , ubicado en Montecaseros 1720.

Desde el área de Desarrollo Tecnológico del Municipio destacaron que la capacitación avanza de acuerdo a lo previsto y remarcaron el entusiasmo de los participantes.

“El curso avanza de acuerdo a lo previsto, en un espacio que fomenta la creatividad, innovación y el aprendizaje. En cada clase se pueden ver los avances de los alumnos junto a los profes”, explicaron.

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Una industria en crecimiento

La propuesta tiene un perfil recreativo y educativo, aunque también apunta a brindar herramientas que permitan acceder a oportunidades laborales dentro de la industria gamer y cultural, uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos años.