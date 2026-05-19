San Rafael reunirá a especialistas de todo el país en un congreso clave sobre medicina crítica

San Rafael volverá a posicionarse como sede de un importante encuentro científico nacional con la realización del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y el I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo.

San Rafael volverá a posicionarse como sede de un importante encuentro científico nacional con la realización del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y el I Congreso Interdisciplinario del Paciente Agudo , que se desarrollarán del 4 al 6 de junio en el Hotel Tower.

El evento reunirá a más de 250 profesionales de la salud , entre médicos, enfermeros y especialistas vinculados a la atención de pacientes críticos y agudos . La propuesta incluirá talleres, prácticas en vivo, simulaciones, charlas académicas y presentación de tecnología aplicada a la medicina intensiva.

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La especialista en Terapia Intensiva, coordinadora de la UTI del Hospital Alemán y gerente comercial de Medical Learning, Bárbara Tort Oribe , explicó en Aconcagua Radio que uno de los principales objetivos del encuentro es a cercar herramientas prácticas y actualización científica a profesionales de distintas disciplinas que trabajan con pacientes agudos.

Uno de los ejes centrales del congreso será la ultrasonografía crítica y clínica , una técnica que en los últimos años transformó la toma de decisiones en guardias, terapias intensivas y emergencias.

II Congreso de Ultrasonografía - Aviso - San Rafael

Según destacaron desde la organización, esta herramienta permite realizar diagnósticos rápidos y precisos al lado del paciente, algo clave en situaciones críticas donde el tiempo puede definir la evolución clínica.

“Hoy la ecografía dejó de ser solamente una práctica de diagnóstico por imágenes y pasó a convertirse en una herramienta cotidiana dentro de la terapia intensiva, las guardias y la atención del paciente agudo”, explicó Tort Oribe durante una entrevista radial.

La médica también remarcó que el Congreso buscará combinar la actualización académica con actividades prácticas y simulaciones reales, apuntando a que los asistentes puedan llevar herramientas concretas a sus ámbitos laborales.

Un encuentro interdisciplinario

Además de médicos intensivistas, el evento estará orientado a profesionales de enfermería, kinesiólogos, emergentólogos y especialistas en distintas áreas vinculadas al manejo del paciente crítico.

El programa contempla conferencias y talleres sobre shock, trauma, accidente cerebrovascular, cardiología crítica, ventilación mecánica, accesos vasculares, paro cardiorrespiratorio y urgencias obstétricas y oncológicas. También habrá espacios dedicados a inteligencia artificial aplicada a la medicina y nuevas tecnologías sanitarias.

Entre los disertantes aparecen referentes nacionales y latinoamericanos, junto a profesionales mendocinos y especialistas del Hospital Español del Sur Mendocino, el Instituto del Corazón San Rafael y otras instituciones de salud.

San Rafael, sede de eventos científicos y médicos

La elección de San Rafael como sede no es casual. Desde la organización destacaron la infraestructura de la ciudad y el crecimiento que viene mostrando el departamento en materia de congresos y turismo vinculado a la salud.

El encuentro también funcionará como espacio de networking e intercambio entre profesionales, instituciones médicas y empresas tecnológicas vinculadas al sector sanitario.

Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio oficial del evento, organizado por junto a distintas instituciones médicas nacionales y provinciales.