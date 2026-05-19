Crece la pelea por el gasoducto del Sur: Alejandro Molero habló de "maldad política" de San Rafael

Alejandro Molero, intendente de General Alvear, lanzó una dura respuesta contra San Rafael por el reclamo de dinero por el gasoducto.

El conflicto entre San Rafael y General Alvear por el gasoducto del Sur volvió a escalar con fuerza. Luego del reclamo económico impulsado desde el municipio sanrafaelino para que los alvearenses aporten parte del costo de la obra, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero , salió con dureza a responder y acusó a la dirigencia política del vecino departamento de actuar con “maldad” y de intentar enfrentar a dos comunidades históricamente hermanadas.

La polémica se desató después de que el municipio de San Rafael enviara una notificación formal reclamando que General Alvear aporte cerca del 23% del costo de la obra , bajo el argumento de que utilizará ese porcentaje del caudal del nuevo gasoducto.

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Molero rechazó de plano ese planteo y aseguró que el gasoducto fue financiado íntegramente por Nación , por lo que General Alvear nunca asumió ningún compromiso económico para pagar la infraestructura.

“Es una obra de índole nacional financiada íntegramente por la Nación. General Alvear nunca participó de acuerdos ni reuniones donde se planteara que tenía que aportar dinero”, afirmó el jefe comunal.

El origen del conflicto

La discusión tiene detrás varios años de historia y una obra considerada estratégica para el Sur mendocino. El gasoducto buscaba ampliar la capacidad de suministro de gas natural tanto para San Rafael como para General Alvear, departamentos que desde hace años enfrentaban problemas de factibilidad para nuevas conexiones domiciliarias e industriales.

Según explicó Molero, el proyecto ejecutivo fue elaborado por el Gobierno de Mendoza en 2018, mientras que la gestión nacional de Alberto Fernández terminó aprobando el financiamiento de la obra.

Sin embargo, el intendente alvearense cuestionó el esquema elegido para ejecutar los trabajos. Sostuvo que el entonces intendente Emir Félix gestionó directamente ante Nación para que los fondos fueran enviados al municipio de San Rafael y no a la Provincia o a Ecogas, como ocurre habitualmente con este tipo de infraestructura energética.

“Le sugirió al presidente que los fondos no fueran enviados a la Provincia y que la obra no la ejecutara Ecogas. Que los fondos vinieran al municipio de San Rafael y que ellos iban a hacer la obra”, aseguró.

Para Molero, esa decisión terminó generando demoras, problemas administrativos y judiciales que extendieron el proyecto durante años.

De una obra de 18 meses a seis años

Uno de los ejes más duros de la crítica del intendente alvearense apuntó contra los tiempos de ejecución. Molero aseguró que el gasoducto tenía originalmente un plazo estimado de 18 meses, pero que terminó demorándose casi seis años producto de la forma en que fue administrado.

“Nos hicieron pasar frío seis años. Nuestra industria tuvo que prender calderas con leña, con gasoil o con lo que podía”, afirmó.

Según su relato, el conflicto se agravó cuando cambió el gobierno nacional y la administración de Javier Milei decidió frenar la remisión de fondos para obras públicas nacionales.

En ese contexto, San Rafael inició una demanda judicial contra Nación reclamando recursos para terminar el gasoducto. General Alvear acompañó esa presentación como “amicus curiae”, argumentando que la falta de finalización de la obra afectaba directamente a los usuarios alvearenses.

Finalmente, explicó Molero, se alcanzó una conciliación judicial mediante la cual Nación terminó reconociendo una cifra superior a la inicialmente reclamada para concluir los trabajos.

“La obra ya está terminada y se inaugura el 15 de junio”, aseguró.

“No hay riesgo de que Alvear no tenga gas”

Uno de los puntos que más intentó remarcar Molero fue que el suministro de gas para General Alvear está garantizado independientemente del conflicto político y judicial.

El intendente aseguró que, una vez inaugurado el gasoducto, la infraestructura quedará bajo administración de Ecogas, como ocurre con el resto del sistema de distribución.

“Que quede claro: no hay ningún tipo de riesgo de que General Alvear no tenga provisión de gas”, sostuvo.

“Nos quieren hacer creer que si no ponemos determinada cantidad de millones no vamos a tener gas. Eso es mentira”, lanzó.

La pelea por los fondos municipales

Otro de los argumentos centrales de San Rafael tiene que ver con el dinero que el municipio habría adelantado con recursos propios cuando Nación dejó de enviar fondos.

Sin embargo, Molero aseguró que esos montos ya habrían sido reintegrados a través del acuerdo judicial alcanzado con el Estado nacional. “Nosotros leemos toda la documentación nacional y entendemos que se le reintegró la totalidad de los fondos que San Rafael adelantó”, afirmó.

Por eso, consideró que el nuevo reclamo económico no tiene sustento técnico ni jurídico y responde exclusivamente a una “chicana política”.

“Nos reclaman cifras que ni siquiera conocemos con precisión”, agregó.

El impacto económico y social

Más allá del enfrentamiento político, el jefe comunal insistió en que la demora del gasoducto tuvo consecuencias concretas para General Alvear. Planteó que durante años muchas industrias locales debieron afrontar mayores costos energéticos y que miles de vecinos continuaron sin acceso al servicio.

Por eso, adelantó que incluso evalúan iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra San Rafael por las demoras que, según considera, perjudicaron directamente al departamento. “Nos hicieron un daño muy grave”, afirmó.

Al mismo tiempo, anunció que el municipio ya trabaja con Ecogas para facilitar futuras conexiones domiciliarias financiadas por la comuna y acelerar el acceso al servicio en distintos barrios.

“Queremos que los vecinos no tengan que vender empanadas o tortas fritas para pagar la red de gas”, señaló.