El oficialismo de la provincia de Mendoza va por la eliminación de las elecciones legislativas de medio término.

El oficialismo de la provincia de Mendoza presentó un proyecto para eliminar las elecciones legislativas de medio término . Esto implica modificar el sistema actual y que la renovación de los diputados y los senadores pase a ser total cada cuatro años , junto con la elección del gobernador.

La iniciativa fue presentada por el radical Néstor Majul y plantea una reforma parcial de la Constitución provincial , concretamente en los artículos 70 y 78, para unificar el calendario electoral y terminar con un esquema que "fragmenta la discusión pública, paraliza la gestión y somete a la provincia a una lógica electoral constante", argumentó el senador recientemente asumido.

Majul explicó que esta reforma no se trata de una "modificación aislada", sino de una " política de Estado , orientada a modernizar y armonizar el funcionamiento integral del sistema político provincial y municipal ". Además, aseguró que este nuevo esquema reducirá costos electorales.

Qué cambiaría en la provincia de Mendoza con esta reforma

De esta manera, el oficialismo va por la eliminación de las elecciones legislativas de medio término para que dejen de ser cada dos años con recambio por mitades de las cámaras para establecer un nuevo esquema institucional con renovación total de legisladores, en simultáneo con los comicios de gobernador y vicegobernador.

Esto implicaría cambios en la organización electoral municipal, ya que este sistema permitiría que los concejales sean votados en conjunto con los intendentes.

Elecciones 2025. Votación. Escuelas. Voto Foto: Yemel Fil

El nuevo régimen requerirá una adecuación transitoria específica para lograr la sincronización plena del calendario electoral, establecida en el texto de la reforma:

Se prevé la extensión excepcional y por única vez de los mandatos legislativos que se inicien en el año 2026 hasta diciembre de 2031, con el objeto de hacer coincidir la renovación total de ambas Cámaras con la elección de gobernador y vicegobernador en este último año.

Así, la asunción de los legisladores electos y de los integrantes del Poder Ejecutivo se realizarán, preferentemente, el mismo día (10 de diciembre del año 2031), dice el proyecto, para garantizar la operatividad de la reforma, evitar superposiciones y asegurar la continuidad institucional.

Se prevé que los legisladores cuyos mandatos sean excepcionalmente extendidos no podrán postularse para su reelección en el período inmediatamente siguiente, es decir, el que abarca desde el año 2031 a 2035.

Esta limitación, de carácter excepcional y por única vez, responde a la necesidad de evitar que la extensión del mandato genere una ventaja indebida en términos de permanencia en el cargo.

Los argumentos para eliminar las elecciones de medio término

Majul, una de las voces del radicalismo en la Legislatura, afirmó: "Cada dos años Mendoza entra en campaña. Eso genera especulación política, frena debates de fondo y dificulta planificar políticas públicas de largo plazo. La provincia necesita más estabilidad institucional para seguir creciendo".

23 de Abril de 2026. Jura Senadores Provinciales, legislatura de Mendoza, senador Néstor Majul Senador provincial, Néstor Majul. Foto: Cristian Lozano

En el texto del proyecto se explicó que esta reforma apunta a la "unificación del ciclo político electoral, permitiendo que la ciudadanía se pronuncie en un mismo acto sobre la conducción ejecutiva y la integración del Poder Legislativo". Dicha sincronización posibilitará -indicó el senador- que la voluntad popular expresada en las urnas se proyecte de manera armónica sobre los distintos poderes del Estado.

El legislador aseguró que su proyecto no altera el sistema republicano ni afecta los mecanismos de control entre poderes: “No estamos discutiendo menos democracia; estamos discutiendo una democracia más eficiente, más ordenada y más coherente con las demandas actuales de la sociedad”. En esa línea, ejemplificó que otras provincias del país ya funcionan sin elecciones legislativas intermedias y recordó que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido un amplio margen de autonomía institucional de las provincias para diseñar sus sistemas políticos y electorales.

Autonomía municipal

Majul también afirmó que esta reforma guarda coherencia con el proceso de adecuación institucional impulsado mediante enmienda constitucional, relativa a la autonomía municipal. A través de dicha enmienda, se elimina la elección de concejales cada dos años y se prevé que sean elegidos conforme al sistema establecido para la elección de diputados provinciales.