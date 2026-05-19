Vaca Muerta busca trabajadores: cuáles son los empleos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

La expansión del shale oil en Neuquén, en Vaca Muerta , disparó una fuerte demanda de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados. Empresas advierten que faltan perfiles calificados y crecen las oportunidades laborales con salarios que, en algunos casos, superan los $20 millones mensuales.

Vaca Muerta ya no es solo una promesa energética. El crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas no convencional está transformando también el mapa laboral argentino y generando una demanda cada vez mayor de trabajadores técnicos, profesionales y oficios especializados.

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Según estimaciones difundidas por el sector energético, la actividad podría demandar más de 40.000 nuevos trabajadores en los próximos años, impulsada por nuevas perforaciones, ampliación de oleoductos, plantas de tratamiento y obras de infraestructura vinculadas al desarrollo del shale.

Pero el problema hoy no es la falta de empleo. El desafío es conseguir personal capacitado.

Los perfiles más buscados en Vaca Muerta

La industria hidrocarburífera demanda tanto profesionales universitarios como técnicos y operarios con formación específica para trabajar en yacimientos, plantas y obras de infraestructura.

Entre los puestos más buscados aparecen:

Ingenieros de petróleo y reservorio

Ingenieros mecánicos, eléctricos e industriales

Técnicos electromecánicos

Instrumentistas industriales

Soldadores certificados

Operadores de perforación y fractura

Especialistas en mantenimiento

Operadores de maquinaria pesada

Técnicos en automatización y sistemas SCADA

Especialistas en seguridad e higiene (HSE)

Choferes profesionales para transporte pesado

Perfiles logísticos y de midstream

Operarios de plantas de tratamiento

Empresas del sector aseguran que los perfiles más difíciles de conseguir hoy son soldadores certificados, electricistas industriales, operadores de perforación y técnicos especializados en mantenimiento.

A medida que Vaca Muerta madura, además, la demanda ya no se concentra solamente en trabajo operativo de campo. También crecen los puestos vinculados a automatización, digitalización, análisis de datos, sostenibilidad y gestión ambiental.

vaca muerta.jpg Existe un desafío importante para encontrar personal capacitado, especialmente en oficios como soldadores certificados, electricistas industriales y operadores de perforación.

Qué estudiar para trabajar en petróleo y gas

Una de las principales consultas de quienes miran a Vaca Muerta como oportunidad laboral es qué carrera o capacitación conviene hacer para ingresar al sector.

Las opciones más demandadas hoy son:

Carreras universitarias

Ingeniería en Petróleo

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Ingeniería Civil

Geología

Tecnicaturas con alta salida laboral

Tecnicatura electromecánica

Tecnicatura en petróleo y gas

Tecnicatura en automatización industrial

Instrumentación industrial

Mantenimiento industrial

Seguridad e higiene

Oficios especializados

Soldadura industrial

Operación de maquinaria pesada

Electricidad industrial

Mecánica pesada

Operación de equipos de perforación

Montaje industrial

Según especialistas del sector, muchas empresas priorizan perfiles técnicos con experiencia práctica y certificaciones específicas antes que carreras largas tradicionales.

El auge de los cursos cortos y gratuitos

Frente a la falta de mano de obra especializada, en Neuquén comenzaron a multiplicarse los programas de formación rápida orientados directamente a Vaca Muerta.

Uno de los principales ejemplos es el Instituto Vaca Muerta, que ofrece cursos gratuitos enfocados en tareas concretas del upstream petrolero.

Actualmente las capacitaciones incluyen:

Operador de perforación

Operador de fractura

Producción petrolera

Instrumentación

Mantenimiento mecánico

Mantenimiento eléctrico

Seguridad operativa en yacimiento

Las capacitaciones combinan práctica en simuladores, laboratorios y talleres industriales, con certificaciones reconocidas por empresas del sector.

La demanda es tan alta que algunos programas superaron los 13.000 inscriptos en sus primeras convocatorias.

Sueldos que están entre los más altos del país

Otro de los factores que empuja el interés por Vaca Muerta son los salarios.

Según reportes privados de consultoras de recursos humanos, técnicos especializados pueden arrancar con salarios superiores a los $3 millones mensuales, mientras que perfiles jerárquicos o altamente especializados superan ampliamente los $10 millones.

Entre los mejores pagos aparecen:

Company Man

Gerentes de perforación

Supervisores de fractura

Especialistas en reservorios

Ingenieros senior de shale

Además, la actividad suele incluir adicionales por trabajo en campo, régimen de rotación y viandas, lo que eleva aún más los ingresos finales.

Un boom laboral que también impacta en Mendoza

Aunque el epicentro está en Neuquén, el crecimiento de Vaca Muerta también comienza a impactar en Mendoza.

Empresas mendocinas vinculadas a metalmecánica, transporte, mantenimiento industrial y servicios petroleros ya trabajan para proyectos relacionados con el shale, mientras que muchos técnicos y profesionales mendocinos migran temporalmente hacia la cuenca neuquina atraídos por los salarios y la demanda laboral.

En paralelo, el desarrollo de áreas de Vaca Muerta del lado mendocino y las nuevas inversiones energéticas en la provincia podrían empezar a replicar parte de esa demanda de empleo en los próximos años.