Vaca Muerta busca trabajadores: cuáles son los empleos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector
El crecimiento de Vaca Muerta abrió miles de oportunidades laborales en petróleo y gas. Técnicos, ingenieros y oficios especializados lideran la demanda en una industria con algunos de los salarios más altos del país.
El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.
La expansión del shale oil en Neuquén, en Vaca Muerta, disparó una fuerte demanda de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados. Empresas advierten que faltan perfiles calificados y crecen las oportunidades laborales con salarios que, en algunos casos, superan los $20 millones mensuales.
Según estimaciones difundidas por el sector energético, la actividad podría demandar más de 40.000 nuevos trabajadores en los próximos años, impulsada por nuevas perforaciones, ampliación de oleoductos, plantas de tratamiento y obras de infraestructura vinculadas al desarrollo del shale.
Pero el problema hoy no es la falta de empleo. El desafío es conseguir personal capacitado.
Los perfiles más buscados en Vaca Muerta
La industria hidrocarburífera demanda tanto profesionales universitarios como técnicos y operarios con formación específica para trabajar en yacimientos, plantas y obras de infraestructura.
Entre los puestos más buscados aparecen:
Ingenieros de petróleo y reservorio
Ingenieros mecánicos, eléctricos e industriales
Técnicos electromecánicos
Instrumentistas industriales
Soldadores certificados
Operadores de perforación y fractura
Especialistas en mantenimiento
Operadores de maquinaria pesada
Técnicos en automatización y sistemas SCADA
Especialistas en seguridad e higiene (HSE)
Choferes profesionales para transporte pesado
Perfiles logísticos y de midstream
Operarios de plantas de tratamiento
Empresas del sector aseguran que los perfiles más difíciles de conseguir hoy son soldadores certificados, electricistas industriales, operadores de perforación y técnicos especializados en mantenimiento.
A medida que Vaca Muerta madura, además, la demanda ya no se concentra solamente en trabajo operativo de campo. También crecen los puestos vinculados a automatización, digitalización, análisis de datos, sostenibilidad y gestión ambiental.
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Existe un desafío importante para encontrar personal capacitado, especialmente en oficios como soldadores certificados, electricistas industriales y operadores de perforación.
Qué estudiar para trabajar en petróleo y gas
Una de las principales consultas de quienes miran a Vaca Muerta como oportunidad laboral es qué carrera o capacitación conviene hacer para ingresar al sector.
Las opciones más demandadas hoy son:
Carreras universitarias
Ingeniería en Petróleo
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Geología
Tecnicaturas con alta salida laboral
Tecnicatura electromecánica
Tecnicatura en petróleo y gas
Tecnicatura en automatización industrial
Instrumentación industrial
Mantenimiento industrial
Seguridad e higiene
Oficios especializados
Soldadura industrial
Operación de maquinaria pesada
Electricidad industrial
Mecánica pesada
Operación de equipos de perforación
Montaje industrial
Según especialistas del sector, muchas empresas priorizan perfiles técnicos con experiencia práctica y certificaciones específicas antes que carreras largas tradicionales.
El auge de los cursos cortos y gratuitos
Frente a la falta de mano de obra especializada, en Neuquén comenzaron a multiplicarse los programas de formación rápida orientados directamente a Vaca Muerta.
Uno de los principales ejemplos es el Instituto Vaca Muerta, que ofrece cursos gratuitos enfocados en tareas concretas del upstream petrolero.
Actualmente las capacitaciones incluyen:
Operador de perforación
Operador de fractura
Producción petrolera
Instrumentación
Mantenimiento mecánico
Mantenimiento eléctrico
Seguridad operativa en yacimiento
Las capacitaciones combinan práctica en simuladores, laboratorios y talleres industriales, con certificaciones reconocidas por empresas del sector.
La demanda es tan alta que algunos programas superaron los 13.000 inscriptos en sus primeras convocatorias.
Sueldos que están entre los más altos del país
Otro de los factores que empuja el interés por Vaca Muerta son los salarios.
Según reportes privados de consultoras de recursos humanos, técnicos especializados pueden arrancar con salarios superiores a los $3 millones mensuales, mientras que perfiles jerárquicos o altamente especializados superan ampliamente los $10 millones.
Entre los mejores pagos aparecen:
Company Man
Gerentes de perforación
Supervisores de fractura
Especialistas en reservorios
Ingenieros senior de shale
Además, la actividad suele incluir adicionales por trabajo en campo, régimen de rotación y viandas, lo que eleva aún más los ingresos finales.
Un boom laboral que también impacta en Mendoza
Aunque el epicentro está en Neuquén, el crecimiento de Vaca Muerta también comienza a impactar en Mendoza.