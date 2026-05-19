19 de mayo de 2026
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Yacimiento petrolífero Vaca Muerta

Vaca Muerta busca trabajadores: cuáles son los empleos más demandados y qué estudiar para ingresar al sector

El crecimiento de Vaca Muerta abrió miles de oportunidades laborales en petróleo y gas. Técnicos, ingenieros y oficios especializados lideran la demanda en una industria con algunos de los salarios más altos del país.

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

El desarrollo del shale oil impulsa una fuerte necesidad de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados en Vaca Muerta.

 Por Cecilia Zabala

La expansión del shale oil en Neuquén, en Vaca Muerta, disparó una fuerte demanda de trabajadores técnicos, profesionales y operarios especializados. Empresas advierten que faltan perfiles calificados y crecen las oportunidades laborales con salarios que, en algunos casos, superan los $20 millones mensuales.

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Según estimaciones difundidas por el sector energético, la actividad podría demandar más de 40.000 nuevos trabajadores en los próximos años, impulsada por nuevas perforaciones, ampliación de oleoductos, plantas de tratamiento y obras de infraestructura vinculadas al desarrollo del shale.

Pero el problema hoy no es la falta de empleo. El desafío es conseguir personal capacitado.

Los perfiles más buscados en Vaca Muerta

La industria hidrocarburífera demanda tanto profesionales universitarios como técnicos y operarios con formación específica para trabajar en yacimientos, plantas y obras de infraestructura.

Entre los puestos más buscados aparecen:

  • Ingenieros de petróleo y reservorio
  • Ingenieros mecánicos, eléctricos e industriales
  • Técnicos electromecánicos
  • Instrumentistas industriales
  • Soldadores certificados
  • Operadores de perforación y fractura
  • Especialistas en mantenimiento
  • Operadores de maquinaria pesada
  • Técnicos en automatización y sistemas SCADA
  • Especialistas en seguridad e higiene (HSE)
  • Choferes profesionales para transporte pesado
  • Perfiles logísticos y de midstream
  • Operarios de plantas de tratamiento

Empresas del sector aseguran que los perfiles más difíciles de conseguir hoy son soldadores certificados, electricistas industriales, operadores de perforación y técnicos especializados en mantenimiento.

A medida que Vaca Muerta madura, además, la demanda ya no se concentra solamente en trabajo operativo de campo. También crecen los puestos vinculados a automatización, digitalización, análisis de datos, sostenibilidad y gestión ambiental.

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Existe un desafío importante para encontrar personal capacitado, especialmente en oficios como soldadores certificados, electricistas industriales y operadores de perforación.

Existe un desafío importante para encontrar personal capacitado, especialmente en oficios como soldadores certificados, electricistas industriales y operadores de perforación.

Qué estudiar para trabajar en petróleo y gas

Una de las principales consultas de quienes miran a Vaca Muerta como oportunidad laboral es qué carrera o capacitación conviene hacer para ingresar al sector.

Las opciones más demandadas hoy son:

Carreras universitarias

  • Ingeniería en Petróleo
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Civil
  • Geología

Tecnicaturas con alta salida laboral

  • Tecnicatura electromecánica
  • Tecnicatura en petróleo y gas
  • Tecnicatura en automatización industrial
  • Instrumentación industrial
  • Mantenimiento industrial
  • Seguridad e higiene

Oficios especializados

  • Soldadura industrial
  • Operación de maquinaria pesada
  • Electricidad industrial
  • Mecánica pesada
  • Operación de equipos de perforación
  • Montaje industrial

Según especialistas del sector, muchas empresas priorizan perfiles técnicos con experiencia práctica y certificaciones específicas antes que carreras largas tradicionales.

El auge de los cursos cortos y gratuitos

Frente a la falta de mano de obra especializada, en Neuquén comenzaron a multiplicarse los programas de formación rápida orientados directamente a Vaca Muerta.

Uno de los principales ejemplos es el Instituto Vaca Muerta, que ofrece cursos gratuitos enfocados en tareas concretas del upstream petrolero.

Actualmente las capacitaciones incluyen:

  • Operador de perforación
  • Operador de fractura
  • Producción petrolera
  • Instrumentación
  • Mantenimiento mecánico
  • Mantenimiento eléctrico
  • Seguridad operativa en yacimiento

Las capacitaciones combinan práctica en simuladores, laboratorios y talleres industriales, con certificaciones reconocidas por empresas del sector.

La demanda es tan alta que algunos programas superaron los 13.000 inscriptos en sus primeras convocatorias.

Sueldos que están entre los más altos del país

Otro de los factores que empuja el interés por Vaca Muerta son los salarios.

Según reportes privados de consultoras de recursos humanos, técnicos especializados pueden arrancar con salarios superiores a los $3 millones mensuales, mientras que perfiles jerárquicos o altamente especializados superan ampliamente los $10 millones.

Entre los mejores pagos aparecen:

  • Company Man
  • Gerentes de perforación
  • Supervisores de fractura
  • Especialistas en reservorios
  • Ingenieros senior de shale

Además, la actividad suele incluir adicionales por trabajo en campo, régimen de rotación y viandas, lo que eleva aún más los ingresos finales.

Un boom laboral que también impacta en Mendoza

Aunque el epicentro está en Neuquén, el crecimiento de Vaca Muerta también comienza a impactar en Mendoza.

Empresas mendocinas vinculadas a metalmecánica, transporte, mantenimiento industrial y servicios petroleros ya trabajan para proyectos relacionados con el shale, mientras que muchos técnicos y profesionales mendocinos migran temporalmente hacia la cuenca neuquina atraídos por los salarios y la demanda laboral.

En paralelo, el desarrollo de áreas de Vaca Muerta del lado mendocino y las nuevas inversiones energéticas en la provincia podrían empezar a replicar parte de esa demanda de empleo en los próximos años.

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