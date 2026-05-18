18 de mayo de 2026
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Universidad Tecnológica Nacional

La Expo UTN 2026 abre sus puertas para mostrar el futuro de la ciencia y la tecnología

El evento buscará acercar a estudiantes y familias al mundo de la ingeniería, la tecnología y las profesiones con mayor demanda laboral.

La Expo UTN 2026 abre sus puertas para mostrar el futuro de la ciencia y la tecnología

La Expo UTN 2026 abre sus puertas para mostrar el futuro de la ciencia y la tecnología

UTN Mendoza
Por Sitio Andino Energía

Este lunes comenzó la Expo UTN 2026 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mendoza, un evento pensado para acercar a estudiantes, familias y a toda la comunidad a la oferta académica de una de las instituciones más importantes en formación tecnológica e ingenieril del país.

Durante tres jornadas, quienes asistan podrán conocer en detalle todas las carreras que ofrece la UTN, además de interiorizarse sobre las incumbencias profesionales, los perfiles laborales y las oportunidades que brindan las distintas propuestas educativas.

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La actividad se desarrollará los días 18, 19 y 20 de mayo, de 15 a 20 horas, en las instalaciones de la Facultad Regional Mendoza, con entrada libre y gratuita.

La exposición contará con la participación de estudiantes, docentes y profesionales de cada carrera, quienes estarán disponibles para responder consultas y orientar a jóvenes que se encuentren definiendo su futuro académico y profesional. El objetivo es generar un espacio de intercambio directo entre la universidad y la comunidad, brindando herramientas para la elección vocacional.

Carreras y profesiones para el futuro industrial

Desde la institución destacaron que, en un escenario atravesado por la transformación digital y los cambios tecnológicos constantes, las carreras vinculadas a la ingeniería y la tecnología son actualmente de las más demandadas en el mercado laboral, tanto en Argentina como en el exterior.

En ese sentido, remarcaron que la formación en áreas técnicas y científicas no solo ofrece altos niveles de empleabilidad, sino que también posiciona a los graduados como actores clave para el desarrollo económico, productivo y científico de la región y del país.

La Expo UTN 2026 también contará con la presencia de las autoridades de la Facultad Regional Mendoza, quienes encabezarán la apertura oficial y acompañarán las distintas actividades previstas. Desde la casa de altos estudios señalaron que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la sociedad mendocina, promoviendo el acceso a la educación superior y al conocimiento tecnológico.

Con esta propuesta, la UTN Mendoza apuesta nuevamente a acercar la ciencia, la innovación y las oportunidades de formación a toda la comunidad, consolidando a la educación tecnológica como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y la transformación positiva de la región.

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