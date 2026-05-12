Hidrocarburos: Mendoza prorrogó un área madura en Malargüe y acordó nuevas inversiones

Mendoza prorroga la concesión del área petrolera Cajón de los Caballos y asegura nuevas inversiones para incrementar la producción de hidrocarburos.

El Gobierno de Mendoza oficializó la prórroga por diez años de la concesión del área petrolera “Cajón de los Caballos” , ubicada en Malargüe, con el objetivo de sostener la producción de hidrocarburos y avanzar con nuevas inversiones para incrementar la actividad.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 864, publicado este martes en el Boletín Oficial, y extiende hasta septiembre de 2035 la explotación del área operada por la firma ROCH S.A., junto a otras empresas asociadas.

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Según informó el Gobierno provincial, el nuevo acuerdo contempla un plan de inversiones superior a los US$3 millones , destinado a trabajos de reparación de pozos, tareas exploratorias y estudios sísmicos para evaluar nuevas posibilidades de producción en la zona.

El plan comprometido por las concesionarias alcanza los US$3.081.000 e incluye la reparación de cinco pozos, actividades de exploración complementaria y la perforación de un nuevo pozo exploratorio en la zona de Los Alpatacos.

Además, las empresas deberán afrontar un bono de prórroga y realizar aportes destinados al fortalecimiento institucional de la Dirección de Hidrocarburos.

Desde la Provincia señalaron que la extensión busca garantizar la continuidad operativa de un yacimiento considerado “maduro”, con altos costos de extracción y producción en declino, pero estratégico para sostener empleo e infraestructura en el sur mendocino.

Un área con producción en baja y altos costos

De acuerdo con informes técnicos oficiales, “Cajón de los Caballos” registra actualmente una producción reducida y elevados niveles de agua en extracción, un factor que impacta en la rentabilidad del proyecto.

Los datos oficiales indican que el área producía, hasta octubre de 2025, unos 118 barriles diarios de petróleo y contaba con ocho pozos activos sobre un total de 76 perforados.

En ese contexto, el Gobierno provincial aprobó un esquema de regalías del 7% para mejorar la viabilidad económica de la operación y favorecer la continuidad de las inversiones.

Exigencias ambientales y empleo local

La prórroga también incorpora nuevas condiciones vinculadas al control ambiental y al abandono de pozos inactivos.

Las empresas deberán presentar un relevamiento integral de los pozos fuera de operación y un cronograma de abandono o justificación técnica de continuidad durante los primeros años de la extensión.

Asimismo, el acuerdo ratifica la aplicación del “compre mendocino”, que exige priorizar mano de obra y proveedores locales en las tareas vinculadas al área petrolera.