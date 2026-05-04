En qué consiste la ley de hidrocarburos con la que el Gobierno de Mendoza pretende más inversiones

El Gobierno de Mendoza enviará un proyecto para modificar la ley de hidrocarburos.

El Gobierno de Mendoza dará un paso clave en su estrategia energética: enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley de Hidrocarburos , con el objetivo de adaptar el marco regulatorio a las condiciones actuales del sector y generar un escenario más atractivo para las inversiones.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , explicó los lineamientos de la iniciativa que aún no fue enviada a la Legislatura.

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En diálogo con Aconcagua Radio , la funcionaria indicó que el foco está puesto en revertir la caída de la producción y recuperar la actividad a partir de un esquema más flexible y competitivo.

El proyecto apunta a actualizar la Ley 7526 , vigente desde hace décadas, con el objetivo de dar mayor previsibilidad a las empresas, fortalecer las herramientas del Estado y generar condiciones que permitan atraer inversiones de largo plazo.

En ese marco, la nueva normativa incorporará cambios en el esquema de regalías, uno de los puntos más sensibles para la competitividad de los proyectos.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, discurso Gobernador Alfredo Cornejo, Hebe Casado, galería La Legislatura iniciará el debate de uno de los proyectos anunciados por Cornejo el 1º de Mayo. Foto: Cristian Lozano

Regalías variables: el eje de la reforma

Uno de los pilares del proyecto será la implementación de regalías variables, una herramienta que busca adaptar la carga fiscal a la realidad económica de cada área.

“La base imponible de la regalía es la producción. Lo que queremos es aumentar la recaudación, pero a partir de una mayor producción”, explicó Latorre.

El esquema plantea una lógica flexible: cuando los costos de producción son altos, las regalías disminuyen para hacer viables los proyectos; cuando la rentabilidad mejora, el Estado incrementa su participación.

Para el Gobierno, este cambio es clave para revertir un problema estructural. “En algunos casos la carga fiscal es tan alta que hace insostenible la producción frente a los costos”, advirtió la ministra.

Producción en caída y necesidad de inversiones

El diagnóstico oficial señala que la producción en cuencas convencionales viene en declive desde hace años. A nivel nacional, la caída se ubica entre el 20% y el 40%, mientras que en Mendoza ronda el 10%. Si bien en 2024 se registró un leve crecimiento —de entre el 1% y el 1,5%—, la tendencia no logró consolidarse y volvió a mostrar retrocesos en el corto plazo.

En ese contexto, la apuesta oficial es clara: generar condiciones que incentiven nuevas inversiones y permitan reactivar áreas maduras que hoy se encuentran subexplotadas.

Más producción, no más precio

Uno de los ejes conceptuales de la reforma es desacoplar la recaudación de factores externos, como el precio internacional del petróleo. Actualmente, parte del aumento en regalías responde a la suba del barril en contextos coyunturales, como conflictos internacionales.

“El objetivo no es que la recaudación crezca por el precio, sino por la producción”, insistió Latorre. La intención es construir un esquema más estable, basado en la actividad real del sector y no en variables externas.

Reactivación de áreas y nuevo impulso exploratorio

El proyecto de ley se inscribe en una estrategia más amplia que incluye la reactivación de áreas maduras, nuevas licitaciones y el impulso al desarrollo del no convencional.

En ese marco, Mendoza pasó de una única área licitada en 2019 a 12 en 2024, con otras 17 en proceso para este año, en un intento por dinamizar la actividad.

Además, el Gobierno busca consolidar el desarrollo de Vaca Muerta en el sur provincial, donde ya se registran avances en exploración y nuevas inversiones.

Escuchá la entrevista a Jimena Latorre en Aconcagua Radio