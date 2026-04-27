Aprueban en Malargüe la exploración de potasio en Cancambria: por qué es clave para la producción de alimentos

La Autoridad Ambiental Minera aprobó la DIA del proyecto de sales de potasio Cancambria

La Autoridad Ambiental Minera (AAM) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la etapa de prospección del proyecto Potasio Cancambria , ubicado en el departamento de Malargüe. La medida habilita el inicio de estudios técnicos sobre el recurso, en un contexto donde el potasio es considerado un insumo estratégico para la producción agrícola a nivel global.

El organismo —integrado por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente— dio luz verde a esta fase inicial tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.

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El proyecto está orientado a la exploración de silvinita , una sal rica en potasio que se utiliza principalmente en la elaboración de fertilizantes. Este mineral cumple un rol central en la nutrición de los cultivos, ya que favorece el crecimiento de las plantas, mejora su resistencia frente a condiciones adversas y contribuye a la calidad de los alimentos.

Desde el área minera provincial destacaron que el potasio es uno de los tres nutrientes esenciales para la agricultura a nivel mundial, junto con el nitrógeno y el fósforo. A diferencia de otros insumos, no puede producirse de manera sintética, por lo que su disponibilidad depende exclusivamente de su extracción desde formaciones geológicas específicas.

En este sentido, el avance de Potasio Cancambria no solo implica el estudio de un recurso natural, sino también la generación de conocimiento sobre un insumo considerado clave para la seguridad alimentaria.

potasio cancabria II El proyecto Potasio Cancambria está ubicado en el departamento de Malargüe.

Qué implica la etapa de prospección

La aprobación de la DIA habilita únicamente tareas de prospección, es decir, estudios técnicos acotados que buscan caracterizar el recurso en el subsuelo. Se trata de una fase preliminar que no contempla actividades de explotación ni intervenciones de gran escala.

Estos trabajos permiten evaluar la calidad y cantidad del potasio disponible, información que resulta indispensable para definir la viabilidad de etapas posteriores. En caso de avanzar hacia instancias más avanzadas del proyecto, será necesario atravesar nuevos procesos de evaluación ambiental y administrativa.

La autorización fue otorgada en el marco de la Ley 5961 y su Decreto Reglamentario 820/06, que establecen criterios de protección ambiental, transparencia, participación ciudadana y desarrollo sostenible para toda actividad minera en la provincia.

Evaluación técnica y participación ciudadana

El proceso de evaluación incluyó la elaboración de un Informe Circunstanciado final, presentado en febrero por la Autoridad Ambiental Minera. Este documento reúne todas las actuaciones administrativas, técnicas y participativas desarrolladas durante el análisis del proyecto.

Entre los organismos que intervinieron se encuentra la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, que aportó dictámenes técnicos. Además, se garantizó el acceso público a la documentación, en línea con los principios de transparencia y control ciudadano.

Uno de los hitos centrales fue la Audiencia Pública realizada el 20 de diciembre de 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe, con modalidad híbrida. En esa instancia se inscribieron 81 personas y expusieron 37 oradores, cuyas intervenciones se manifestaron a favor del proyecto, sin registrarse objeciones.

Durante la audiencia, los aportes coincidieron en tres ejes principales: el potencial de generación de empleo y dinamización económica en el sur provincial, la importancia estratégica del potasio para la agricultura y la necesidad de sostener controles ambientales estrictos en todas las etapas.

Controles y seguimiento del proyecto

La aprobación de la DIA establece que el proyecto deberá desarrollarse bajo un esquema de control permanente. Esto incluye inspecciones, monitoreo técnico continuo y la obligación de informar cualquier modificación respecto de las condiciones evaluadas.

Asimismo, la Declaración de Impacto Ambiental deberá actualizarse de manera periódica, incorporando los avances del proyecto y eventuales cambios que puedan surgir durante su ejecución.

De esta manera, el avance de Potasio Cancambria en Malargüe se encuadra en una etapa inicial de estudio, con foco en la generación de información y bajo un esquema regulado por el Estado, que definirá los próximos pasos en función de los resultados obtenidos.