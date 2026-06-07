Reclaman decisión política para avanzar con la remediación de Sierra Pintada y la futura explotación de uranio

La posibilidad de reactivar el complejo minero Sierra Pintada volvió a instalarse en la agenda pública y referentes de San Rafael insisten en la necesidad de que el gobierno nacional impulse efectivamente la remediación ambiental y avance hacia una futura explotación del yacimiento de uranio .

Pablo Navarro, integrante de la Comisión Pro Apertura de Sierra Pintada , sostuvo que la prioridad debe ser completar las tareas de remediación, aunque remarcó que para ello es indispensable una definición política de las autoridades nacionales.

"Siempre hemos estado bregando por la reapertura de Sierra Pintada y hoy más que nunca queremos que el gobierno nacional apoye esta iniciativa. Primero debe concretarse la remediación y, en paralelo, otras obras necesarias para ese proceso, pero tiene que existir una decisión política", afirmó.

Navarro destacó la importancia estratégica del yacimiento, al asegurar que alberga unas 10.000 toneladas de uranio y que se trata de la reserva más importante de Sudamérica. En ese sentido, cuestionó que Argentina continúe importando este mineral para abastecer sus centrales nucleares.

"Hoy las tres centrales nucleares que tenemos están comprando uranio en el exterior, incluso a Brasil, cuando aquí contamos con un recurso que podría abastecer parte de la demanda nacional", señaló.

Embed - SAN RAFAEL: PIDEN LA REACTIVACIÓN DE SIERRA PINTADA

Potencial energético y demanda internacional del uranio

Desde la Comisión Pro Apertura consideran que la explotación futura de Sierra Pintada podría contribuir al fortalecimiento de la matriz energética argentina y abrir oportunidades comerciales en el mercado internacional. Navarro mencionó que países como Estados Unidos y Canadá mantienen una fuerte demanda de uranio, impulsada por la expansión de la energía nuclear como alternativa para la generación eléctrica.

"Francia obtiene cerca del 80% de su energía de origen nuclear, mientras que en Argentina apenas representa alrededor del 10%. La energía nuclear es fundamental para el desarrollo industrial", expresó.

Según explicó, se realizan monitoreos en cursos de agua cercanos al complejo y en más de 200 pozos de control para verificar la calidad del recurso hídrico. Asimismo, destacó que las tareas de remediación continúan, aunque a un ritmo menor al esperado. Entre las obras en marcha mencionó la construcción de diques destinados a la contención de materiales y una futura planta de evaporación de agua tratada.

"Son avances concretos que se están realizando y no deben detenerse. Ahora también está prevista la licitación de una planta de aproximadamente 15 hectáreas para la evaporación del agua tratada", indicó.

El referente consideró positiva la postura favorable a la explotación de uranio expresada por el presidente Javier Milei, aunque insistió en que las declaraciones deben traducirse en acciones concretas y financiamiento. "A buena hora si Milei ha dicho que sí a la explotación del uranio. Lo importante es que esa decisión se implemente junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que lleguen los fondos necesarios para continuar con las obras", sostuvo.

sierra pintada - 408887 Buscan la aplicación de medidas concretas para el impulso de Sierra Pintada.

Por qué es importante el impulso de Sierra Pintada

La Argentina dejó de extraer uranio en 1997, cuando culminaron las actividades en Sierra Pintada, el complejo minero fabril ubicado en San Rafael. Allí se extrajeron y procesaron 1.600 toneladas de uranio, es decir cerca del 20% del recursos total existente en el predio. Es considerado el depósito de uranio más grande conocido en el país.

Desde la finalización de las tareas en Sierra Pintada, la Argentina importa uranio para alimentar las centrales de Atucha I y II, como también el Embalse. El complejo minero de San Rafael es de relevancia dado que cuenta con uno de los pocos laboratorios de la Argentina con la capacidad de analizar uranio y radio en agua, suelo y sedimentos.