Día de la Energía Atómica: el rol clave de Mendoza en la historia del uranio argentino

Este domingo se celebra el Día Nacional de la Energía Atómica en conmemoración de la creación de la Comisión Nacional destinada a la actividad, conocida por sus siglas como CNEA. La provincia de Mendoza realizó un gran aporte a la historia de esta industria y se espera una pronta reactivación.

La CNEA fue creada el 31 de mayo de 1950 con el objetivo de coordinar y promover las investigaciones atómicas, como también controlar las actividades relacionadas. La entidad gestiona proyectos que abarcan todo el proceso del combustible nuclear y múltiples aplicaciones de la tecnología nuclear , como "la exploración, producción y enriquecimiento de uranio; el diseño y la fabricación de combustibles nucleares; el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR); el diseño y la operación de reactores de investigación; y la producción de radioisótopos y cobalto-60".

A su vez, la CNEA también se aboca a "aplicaciones de irradiación gamma, garantiza la protección radiológica, brinda servicios especializados a las centrales nucleares y gestiona de manera segura y responsable los residuos radiactivos provenientes de todas las actividades que se realizan en el país, consolidando un enfoque integral, seguro y sostenible de la tecnología nuclear ".

La tecnología nuclear se aplica para generar energía, pero también se utiliza en el agro , la industria y la medicina. "Dentro de los principales objetos a irradiar se encuentran productos de uso médico, alimentos, banco de tejidos, productos odontológicos y farmacéuticos, cosméticos, material apícola y papel, entre otros", detalla la CNEA.

Actualmente hay unas 17 iniciativas vinculadas a la minería de uranio en el país, impulsadas tanto por la CNEA como por empresas privadas. Hay ocho en la provincia de Chubut, cuatro en Río Negro, dos en Mendoza, y el resto en Neuquén, Salta, Santa Cruz.

Testigos geológicos de uranio natural - Complejo Minero Fabril Sierra Pintada Testigos geológicos de uranio de Sierra Pintada. Gobierno de la Nación

El aporte de la provincia de Mendoza la historia de la energía atómica

La Argentina dejó de extraer uranio en 1997, cuando culminaron las actividades en Sierra Pintada, el complejo minero fabril ubicado en San Rafael. Allí se extrajeron y procesaron 1.600 toneladas de uranio, es decir cerca del 20% del recursos total existente en el predio. Es considerado el depósito de uranio más grande conocido en el país.

Desde la finalización de las tareas en Sierra Pintada, la Argentina importa uranio para alimentar las centrales de Atucha I y II, como también el Embalse.

"Desde enero de este año, avanzan las tareas de remediación de Sierra Pintada, el mayor depósito de uranio conocido del país, del que apenas se extrajo el 20% durante toda su historia productiva. Esto es la condición previa para volver a producir. Paralelamente, proyectos mineros en Chubut, Río Negro, y Santa Cruz empiezan a dar sus primeros pasos", detalló el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federamosnapoli/status/2059638601491640826&partner=&hide_thread=false REACTIVAR LA MINERÍA DE URANIO ES UNA PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO



Argentina dejó de extraer uranio en 1997, cuando cesó la actividad del Complejo Minero Fabril San Rafael (Sierra Pintada, Mendoza). Desde entonces, todo el uranio que alimenta a Atucha I-II y Embalse se importa.… pic.twitter.com/QlgOYCXsqg — Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) May 27, 2026

Según indicó el funcionario, la intensión del gobierno de Javier Milei es reactivar la minería del uranio. "Argentina tiene reservas, conocimiento y, por primera vez en años, condiciones macroeconómicas que vuelven a hacer rentable invertir en el país. La oportunidad de completar la cadena de suministro es real", expresó.

El complejo minero de San Rafael es de relevancia dado que cuenta con uno de los pocos laboratorios de la Argentina con la capacidad de analizar uranio y radio en agua, suelo y sedimentos.

Minería del uranio en Malargüe

Malargüe también tiene tradición en relación al uranio, con la Mina Huemul. El complejo fabril que había en el departamento procesó mineral entre 1954 y 1986 que provenía de dicha mina y de Sierra Pintada. "Fue la primera planta de estas características en la Argentina y produjo 752 toneladas de uranio", según la CNEA.

Posteriormente, en dicho predio de tratamiento se concretó la primera obra de remediación ambiental de la minería del uranio en el país y en Latinoamérica. En ese lugar ahora funciona el “Parque El Mirador”, un espacio deportivo y recreativo. En el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental III hay iniciativas de exploración de uranio en el departamento más austral de la provincia, por lo que la provincia de Mendoza cuenta con diferentes iniciativas para reactivar la actividad.