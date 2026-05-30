Minería: Argentina tiene más de 3.500 yacimientos registrados, pero gran parte del territorio sigue inexplorado

El SEGEMAR presentó el Informe Anual 2025 de la Base de Datos de Yacimientos de la República Argentina.

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) publicó un documento técnico en el que expone los resultados de la actualización permanente de los yacimientos mineros , la cual se consolida como una herramienta fundamental tanto para la confección de las Cartas Minero-Metalogenéticas y de Minerales Industriales, como para la evaluación del potencial de la minería de nuestro país.

El Servicio Geológico Minero Argentino actualizó su Base de Datos de Yacimientos y confirmó que el país cuenta con miles de depósitos minerales registrados, aunque la exploración todavía cubre una porción limitada del territorio nacional.

El Informe Anual 2025 de la Base de Datos de Yacimientos de la República Argentina (BDYRA) , es un relevamiento técnico del SEGEMAR que reúne información sobre depósitos metalíferos , minerales industriales, rocas y gemas distribuidos en todo el país.

El documento, de 109 páginas, expone el enorme potencial geológico argentino y también deja en evidencia un dato clave para el futuro de la minería: gran parte del territorio nacional aún permanece poco explorado.

El informe fue elaborado por especialistas del SEGEMAR —organismo dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación— y constituye una de las principales herramientas técnicas utilizadas para evaluar el potencial minero argentino.

informe de yacimientos El Informe Anual 2025 BDYRA es el levantamiento geológico y temático del territorio.

Qué es la Base de Datos de Yacimientos

La Base de Datos de Yacimientos de la República Argentina, conocida como BDYRA, funciona como un gran inventario nacional de depósitos minerales.

Allí se registran y clasifican los yacimientos identificados en el país, incluyendo:

ubicación geográfica;

sustancias minerales presentes;

características geológicas;

modelos metalogenéticos;

y documentación técnica asociada.

Cada depósito cuenta con un identificador único y una ficha técnica digital integrada al Sistema de Información Geológica Ambiental Minera (SIGAM), la plataforma geológica oficial del SEGEMAR.

El organismo explicó que la base es utilizada para elaborar cartas geológicas y minero-metalogenéticas, evaluar potencial minero y promover el desarrollo de recursos minerales en distintas regiones del país.

Cuántos yacimientos tiene registrados Argentina

Según el informe actualizado a noviembre de 2025, la BDYRA contiene 3.508 depósitos minerales registrados en todo el país.

El dato representa una leve reducción respecto de diciembre de 2024, cuando la base contabilizaba 3.663 registros. Sin embargo, el SEGEMAR aclaró que esa disminución no implica pérdida de recursos minerales ni cierre de yacimientos, sino una depuración técnica de la base de datos para eliminar registros duplicados o unificar depósitos próximos que eran equivalentes.

De hecho, durante el último período se actualizaron 3.870 registros en distintas tablas y sistemas de información, una cifra incluso superior a la cantidad total de depósitos cargados actualmente.

Por qué el número real podría ser mucho mayor

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que el mapa minero argentino todavía está lejos de estar completamente desarrollado.

La propia lógica del documento refleja que el descubrimiento de depósitos depende directamente del avance de la exploración geológica y minera.

“El hallazgo de nuevos depósitos” está vinculado tanto a la actividad exploratoria privada como a los proyectos cartográficos e investigaciones geológicas desarrolladas por el Estado, explica el informe.

En otras palabras: donde no se explora, no se descubren yacimientos. Ese dato resulta especialmente relevante en un contexto donde Argentina busca posicionarse globalmente en minerales críticos como cobre, litio, oro, plata y tierras raras.

Qué minerales predominan en la base de datos

El índice de la BDYRA muestra una enorme diversidad mineral a lo largo del territorio argentino. En las primeras páginas del inventario aparecen depósitos con presencia de:

plomo;

zinc;

plata;

cobre;

oro;

estaño;

litio;

uranio;

molibdeno;

baritina;

manganeso;

antimonio;

y otros minerales industriales.

Muchos de los registros corresponden a históricos distritos mineros del NOA y la Cordillera, aunque también aparecen depósitos en provincias centrales y patagónicas.

Mendoza también forma parte del relevamiento

El informe detalla además cómo el SEGEMAR distribuye técnicamente el trabajo de actualización de la base minera en distintas regiones del país.

En el caso de Mendoza y San Luis, la tarea de seguimiento y actualización quedó asignada al geólogo Facundo Cecenarro.

La presencia mendocina dentro del inventario nacional vuelve a poner el foco sobre el potencial geológico de la provincia, especialmente en un momento donde el Gobierno provincial impulsa el desarrollo de proyectos vinculados al cobre y reactiva la discusión minera.

Cómo se construye el mapa minero argentino

La BDYRA no funciona solamente como una lista de minas activas. El sistema integra información histórica, prospectos, vetas, manifestaciones minerales y depósitos que fueron identificados en campañas geológicas realizadas durante décadas.

Cada registro puede incorporar:

geolocalización precisa;

mapas;

sustancias presentes;

referencias bibliográficas;

información técnica;

y vínculos a fichas digitales individuales.

El SEGEMAR explicó además que la actualización de la base es permanente y dinámica, ya que continuamente se corrigen ubicaciones, se agregan nuevas fuentes técnicas o se refinan datos geológicos.

El trasfondo estratégico: minerales críticos y transición energética

La actualización del mapa minero argentino llega en un momento clave para la minería global. La demanda internacional de cobre, litio y otros minerales críticos crece impulsada por la transición energética, la electromovilidad y las nuevas tecnologías.

En ese contexto, Argentina aparece como uno de los países con mayor potencial geológico todavía subexplorado, especialmente en la Cordillera de los Andes y regiones del NOA.

El relevamiento del SEGEMAR funciona así como una radiografía técnica del subsuelo argentino y como una herramienta estratégica para futuras inversiones, exploraciones y políticas de desarrollo minero.