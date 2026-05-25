Cómo es la ley para fortalecer a los proveedores mineros que impulsa el gobierno de San Juan

San Juan avanza en una nueva Ley de Desarrollo Local Minero para potenciar la participación de empresas y trabajadores locales en grandes proyectos de minería.

El gobierno de Marcelo Orrego avanza en una nueva Ley de Desarrollo Local Minero —conocida también como ley de proveedores mineros— que apunta a fortalecer la participación de empresas y trabajadores de San Juan en la cadena de valor de los grandes proyectos de minería .

La iniciativa, que todavía no ingresó formalmente a la Legislatura provincial, es considerada estratégica por el Ejecutivo sanjuanino en un contexto de fuerte crecimiento de inversiones vinculadas al cobre y otros minerales críticos . El proyecto propone reglas para aumentar la contratación de proveedores locales, impulsar empleo sanjuanino y garantizar que una mayor parte de la renta minera quede en la economía provincial.

Litio en Mendoza: advierten trabas para atraer inversiones en el sector

La minería enfrenta su nuevo desafío: cómo desarrollar proveedores locales para la ola de inversiones

Según trascendió del borrador oficial, la ley establece un esquema integral de desarrollo local basado en criterios de “gestión colaborativa y sustentable” . Entre sus principales objetivos aparecen:

Uno de los puntos centrales son las metas progresivas para las empresas mineras . El proyecto fija como horizonte alcanzar hasta un 80% de empleo local y hasta un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos , siempre tomando como referencia la capacidad real de oferta existente en la provincia.

Para eso, las compañías deberán presentar dos herramientas clave:

un Plan de Desarrollo de Empleo Local;

y un Plan de Desarrollo de Proveedores.

Allí tendrán que detallar cómo prevén incorporar trabajadores sanjuaninos y aumentar compras y contrataciones dentro de la provincia.

El proyecto también contempla mecanismos de control, registros oficiales y eventuales sanciones en caso de incumplimientos.

El “derrame” minero, eje central del debate

La discusión detrás de la ley tiene un trasfondo político y económico más profundo: cómo lograr que el crecimiento de la minería tenga impacto directo sobre las economías locales.

San Juan atraviesa una etapa de fuerte expectativa por proyectos vinculados principalmente al cobre, con iniciativas multimillonarias como Los Azules, Josemaría o Filo del Sol.

En ese escenario, el gobierno provincial busca evitar que gran parte de las compras y servicios terminen concentrados en empresas radicadas fuera de la provincia o incluso en el exterior.

Por eso, la futura ley pretende ordenar el sistema de contratación y darle previsibilidad tanto a operadoras mineras como a pymes locales.

Desde el Ejecutivo sanjuanino insisten además en que la norma no busca imponer cupos rígidos, sino generar objetivos progresivos compatibles con estándares internacionales y con la competitividad de las compañías mineras.

Una ley que busca convertirse en modelo

En San Juan aseguran que la futura norma apunta a transformarse en un marco “de clase mundial” para ordenar el crecimiento de la actividad minera.

El texto definitivo todavía atraviesa ajustes finales y sumó artículos luego de consultas con cámaras empresarias y proveedores locales. Según medios sanjuaninos, el proyecto pasó de 23 a 30 artículos tras incorporar observaciones del sector privado antes de su desembarco legislativo.

El objetivo oficial es que la minería no funcione únicamente como una actividad extractiva, sino como motor de desarrollo territorial y generación de empleo local.

Y en una región donde Mendoza y San Juan empiezan a competir por inversiones, proveedores y posicionamiento minero, la discusión promete exceder rápidamente los límites provinciales.