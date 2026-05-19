19 de mayo de 2026
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YPF

Cómo es "YPF Black", el nuevo modelo premium de estaciones que lanzó la petrolera

La petrolera inauguró la primera estación bajo el formato “YPF Black”, una propuesta que combina atención diferencial, gastronomía premium y nuevos servicios para los clientes.

YPF presentó oficialmente “YPF Black”, un nuevo formato de estaciones de servicio premium.

YPF presentó oficialmente “YPF Black”, un nuevo formato de estaciones de servicio premium.

YPF presentó oficialmente “YPF Black”, un nuevo formato de estaciones de servicio premium con el que busca redefinir la experiencia de carga de combustible y avanzar en una transformación integral de su red comercial en todo el país.

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Durante el acto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el nuevo esquema apunta a elevar los estándares del sector en Argentina.

“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle”, sostuvo Marín.

estación de servicio ypf nordelta
la nueva estación de servicio de YPF, consiste en una propuesta enfocada en la atención personalizada, servicios innovadores y una oferta diferencial en gastronomía y beneficios para clientes.

la nueva estación de servicio de YPF, consiste en una propuesta enfocada en la atención personalizada, servicios innovadores y una oferta diferencial en gastronomía y beneficios para clientes.

Cómo será el nuevo formato “YPF Black”

La compañía explicó que el concepto Black representa la máxima expresión de la experiencia YPF, con una propuesta enfocada en la atención personalizada, servicios innovadores y una oferta diferencial en gastronomía y beneficios para clientes.

Entre las principales características del nuevo modelo se destacan:

  • Atención diferencial en cada isla de carga.
  • Equipos técnicos especializados.
  • Espacios “YPF Pit Stop” para chequeos rápidos de vehículos.
  • Gastronomía premium.
  • Beneficios exclusivos para socios Serviclub.

Uno de los aspectos más llamativos del lanzamiento es la propuesta gastronómica, que incluye hamburguesas desarrolladas por el chef argentino Mauro Colagreco, además de café de especialidad y una selección de productos premium.

estación de servicio ypf nordelta
La primera estación bajo este concepto fue inaugurada en Nordelta.

La primera estación bajo este concepto fue inaugurada en Nordelta.

YPF también anunció beneficios especiales para usuarios de Serviclub, como triplicación de puntos durante el período inicial y acceso anticipado a lanzamientos y promociones exclusivas.

Una nueva segmentación de estaciones

La petrolera indicó que la inauguración de YPF Black forma parte de una reorganización más amplia de toda su red de estaciones, que pasará a dividirse en tres modelos complementarios: Black, Núcleo y Refiplus.

Según explicó la empresa, cada formato responderá a distintos hábitos de consumo y contextos geográficos, aunque todos compartirán los mismos valores de cercanía, calidad y confiabilidad.

estación de servicio ypf nordelta

Con esta estrategia, YPF busca ampliar el alcance de su marca y sostener su liderazgo en el mercado de combustibles y servicios asociados, en un contexto donde las estaciones de servicio empiezan a competir también por experiencia de usuario y propuestas gastronómicas.

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