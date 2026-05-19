Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Frente al colapso de la guardia del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti por el aumento de enfermedades respiratorias , y con esperas que superan las seis horas, las autoridades reforzaron la atención y emitieron un urgente pedido a la población. Solicitaron mantener la calma, tener paciencia y acudir a los centros de salud ante cuadros leves.

Asimismo, desde el nosocomio aseguraron que la guardia se encuentra funcionando dentro de los picos habituales que caracterizan a las épocas de bajas temperaturas -con los días lunes como jornadas de mayor concurrencia-, pero que el sistema se encuentra al límite.

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Para hacer frente a la contingencia y sostener la atención, las autoridades del Notti confirmaron que se han dispuesto refuerzos permanentes. Actualmente, el sector de guardia cuenta con hasta ocho médicos trabajando de manera simultánea , sumados al personal de enfermería y equipos de salud de apoyo.

Sin embargo, el factor clave del colapso radica en el tipo de consultas. Según detallaron, durante la tarde de la jornada de este lunes se recibieron aproximadamente 300 consultas en el sector de triage, pero la gran mayoría de estos casos fueron clasificados bajo los códigos verdes y azules.

Esto significa que se trataba de cuadros médicos sin gravedad aparente que bien podrían haber sido resueltos en una consulta periférica, pero que al volcarse masivamente al Notti terminan congestionando el servicio de emergencias y postergando los tiempos de espera.

10 de junio, hospital notti, enfermedades respiratorias, vacunación, vacunas, vacunatorio.jpg Según las autoridades, el lunes por la tarde unas 300 personas fueron asistidas en la guardia. Foto: Yemel Fil

La estrategia para frenar el colapso: usar la red primaria

Debido a que el Hospital Notti es un centro de alta complejidad diseñado exclusivamente para resolver urgencias y patologías especializadas, el pedido de las autoridades fue taxativo: se instó a la comunidad a recurrir, en primera instancia, a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y a los médicos de cabecera ante síntomas leves propios de la temporada.

Para desalentar el traslado innecesario y evitar la exposición de los niños a espacios cerrados con alta carga viral, el Ministerio de Salud recordó los canales de gestión disponibles:

Línea 148: funciona de 8 a 20 para la obtención de turnos en el centro de salud más cercano al domicilio.

App Mendoza por Mí (MXM): permite la autogestión de turnos de manera 100% digital.

Asimismo, se especificó que la consulta en la guardia de alta complejidad debe reservarse para pautas de alarma claras, tales como fiebre alta y persistente por más de cuatro días, diarreas o vómitos frecuentes, o un compromiso respiratorio agudo visible.

10 de junio, hospital notti, enfermedades respiratorias, vacunación, vacunas, vacunatorio.jpg Gripe en Mendoza: hospitales saturados y fuerte impacto en las aulas por los contagios. Foto: Yemel Fil

Un llamado a la tranquilidad de los padres

Finalmente, el comunicado buscó llevar tranquilidad a los progenitores respecto a la evolución de las enfermedades estacionales. Explicaron que, una vez que el paciente ya fue evaluado por un profesional y cuenta con la medicación correspondiente, no es necesaria una re-consulta inmediata.

Los tratamientos requieren tiempo para hacer efecto y las mejorías se observan de forma progresiva.

Hospital notti, enfermedades respiratorias.jpg Laura Piovano, directora del Hospital Notti. Foto: Yemel Fil

"Comprendemos el temor y la preocupación que genera el decaimiento de los niños; sin embargo, recomendamos realizar una nueva consulta únicamente si el cuadro presenta desmejorías visibles o signos de alarma", concluyeron desde la institución, remarcando que evitar la permanencia en las salas de espera disminuye drásticamente el riesgo de nuevos contagios cruzados.