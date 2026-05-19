19 de mayo de 2026
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Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

El Hospital Notti enfrenta una saturación extrema en su guardia por enfermedades respiratorias. Las autoridades emitieron un comunicado para evitar el colapso.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

 Por Natalia Mantineo

Frente al colapso de la guardia del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti por el aumento de enfermedades respiratorias, y con esperas que superan las seis horas, las autoridades reforzaron la atención y emitieron un urgente pedido a la población. Solicitaron mantener la calma, tener paciencia y acudir a los centros de salud ante cuadros leves.

Asimismo, desde el nosocomio aseguraron que la guardia se encuentra funcionando dentro de los picos habituales que caracterizan a las épocas de bajas temperaturas -con los días lunes como jornadas de mayor concurrencia-, pero que el sistema se encuentra al límite.

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Hospital Pediátrico Dr Humberto Notti, saturado por casos de enfermedades respiratorias.

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Hospital Notti, saturado: refuerzos al límite y el problema del triage

Para hacer frente a la contingencia y sostener la atención, las autoridades del Notti confirmaron que se han dispuesto refuerzos permanentes. Actualmente, el sector de guardia cuenta con hasta ocho médicos trabajando de manera simultánea, sumados al personal de enfermería y equipos de salud de apoyo.

Sin embargo, el factor clave del colapso radica en el tipo de consultas. Según detallaron, durante la tarde de la jornada de este lunes se recibieron aproximadamente 300 consultas en el sector de triage, pero la gran mayoría de estos casos fueron clasificados bajo los códigos verdes y azules.

Esto significa que se trataba de cuadros médicos sin gravedad aparente que bien podrían haber sido resueltos en una consulta periférica, pero que al volcarse masivamente al Notti terminan congestionando el servicio de emergencias y postergando los tiempos de espera.

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Según las autoridades, el lunes por la tarde unas 300 personas fueron asistidas en la guardia.

Según las autoridades, el lunes por la tarde unas 300 personas fueron asistidas en la guardia.

La estrategia para frenar el colapso: usar la red primaria

Debido a que el Hospital Notti es un centro de alta complejidad diseñado exclusivamente para resolver urgencias y patologías especializadas, el pedido de las autoridades fue taxativo: se instó a la comunidad a recurrir, en primera instancia, a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y a los médicos de cabecera ante síntomas leves propios de la temporada.

Para desalentar el traslado innecesario y evitar la exposición de los niños a espacios cerrados con alta carga viral, el Ministerio de Salud recordó los canales de gestión disponibles:

  • Línea 148: funciona de 8 a 20 para la obtención de turnos en el centro de salud más cercano al domicilio.

  • App Mendoza por Mí (MXM): permite la autogestión de turnos de manera 100% digital.

Asimismo, se especificó que la consulta en la guardia de alta complejidad debe reservarse para pautas de alarma claras, tales como fiebre alta y persistente por más de cuatro días, diarreas o vómitos frecuentes, o un compromiso respiratorio agudo visible.

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Un llamado a la tranquilidad de los padres

Finalmente, el comunicado buscó llevar tranquilidad a los progenitores respecto a la evolución de las enfermedades estacionales. Explicaron que, una vez que el paciente ya fue evaluado por un profesional y cuenta con la medicación correspondiente, no es necesaria una re-consulta inmediata.

Los tratamientos requieren tiempo para hacer efecto y las mejorías se observan de forma progresiva.

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Laura Piovano, directora del Hospital Notti.

Laura Piovano, directora del Hospital Notti.

"Comprendemos el temor y la preocupación que genera el decaimiento de los niños; sin embargo, recomendamos realizar una nueva consulta únicamente si el cuadro presenta desmejorías visibles o signos de alarma", concluyeron desde la institución, remarcando que evitar la permanencia en las salas de espera disminuye drásticamente el riesgo de nuevos contagios cruzados.

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