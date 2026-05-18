Buscan familias para la adopción de una nena de 11 años en Mendoza

El Juzgado de Familia de Maipú lanzó una convocatoria pública para la adopción de una niña.

La Justicia busca una familia para la adopción de una niña de 11 años de edad, identificada con el nombre de "G". El área de Gestión Judicial Asociada de Familia (GE.JU.A.F.) de Maipú de la provincia de Mendoza difundió la convocatoria.

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Buscan una familia para un niño mendocino de 7 años: la convocatoria de adopción que lanzó la Justicia

Según indica el comunicado, el Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial busca personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción que quieran ser y hacer familia con "G ". La pequeña es descripta como una "niña tímida y amorosa que disfruta jugar, escuchar música, bailar zumba" y que, además, comenzó a practicar fútbol recientemente, lo cual la entusiasma.

"A nivel escolar, asiste a una escuela especial, disfrutando de dicho espacio y participando de actividades propuestas, mayormente relacionadas al arte y lo creativo", continúa el texto.

"G" tiene salidas con su madrina institucional y participa de todas las actividades, festejos y paseos programados por la residencia.

Desde la institución destacan que "G" goza de buen estad de salud y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) para garantizar mayor acceso a sus derechos. En este sentido, la niña asiste a tratamiento psicológico y psiquiátrico que "la ayuda a elaborar aspectos relacionados a su historia y tiempo en los hogares".

Contacto para la adopción

El Juzgado busca una familia adoptiva donde los vínculos sean seguros, con amor y respeto, que puedan fomentar la adquisición de nuevas habilidades y que sean demostrativos afectivamente. Es de gran importancia, también, que den continuidad a sus tratamientos y que la acompañen en actividades que sean de su interés.

La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo [email protected].