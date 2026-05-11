Adopción: buscan una familia para un niño mendocino de 7 años

La Justicia lanzó la convocatoria para la adopción de un niño mendocino de 7 años.

La Justicia de Mendoza lanzó una convocatoria pública para la adopción de “M”, un niño de 7 años que actualmente vive en un hogar del sur provincial y se encuentra en estado de adoptabilidad. La búsqueda fue impulsada por el Tercer Juzgado de Familia de General Alvear.

El pedido apunta a personas de toda la provincia de Mendoza dispuestas a asumir el compromiso de acompañarlo en su crecimiento .

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El niño cursa actualmente segundo grado en una escuela formal , aunque trabaja contenidos de primero debido a que presenta un desarrollo psicopedagógico por debajo de la media. Además, cuenta con certificado de discapacidad y asiste a terapias de fonoaudiología y psicopedagogía para fortalecer distintas habilidades.

Desde el juzgado describieron a “M” como un niño “cariñoso, muy enérgico y travieso” . Entre sus actividades favoritas se encuentran jugar con autitos, bloques, andar en bicicleta, pintar y mirar dibujos animados de Paw Patrol. También disfruta mucho de los animales y desea que su futura familia tenga mascotas.

Actualmente participa de distintas actividades recreativas junto al personal del hogar donde reside.

La convocatoria remarca además que el niño no posee vínculos significativos que deban sostenerse, debido a los múltiples cambios que atravesó a lo largo de su corta vida. Por eso, la Justicia considera fundamental encontrar una familia compuesta por dos adultos, con roles claros y paciencia para acompañarlo en esta nueva etapa.

Cómo postularse para la adopción

Las personas interesadas en convertirse en la familia de “M” pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a los teléfonos 0261-4495476 y 0261-4498641, o escribir al correo [email protected].

La convocatoria fue autorizada judicialmente y será difundida durante dos semanas a través de distintos medios de comunicación y páginas oficiales, con el objetivo de ampliar las posibilidades de encontrar una familia para el niño.

La convocatoria para la adopción