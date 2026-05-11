Más de un siglo de historia: Godoy Cruz celebra un nuevo aniversario fundacional

Este 11 de mayo , Godoy Cruz conmemora 171 años desde su creación oficial como departamento mendocino. Con una identidad marcada por el crecimiento urbano , la tradición vitivinícola y una historia ligada a los primeros asentamientos de Mendoza , el departamento recuerda un pasado que comenzó mucho antes de su fundación formal y que hoy lo posiciona como uno de los polos más importantes de la provincia .

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Mucho antes de la llegada de los españoles , el territorio que hoy ocupa Godoy Cruz estaba habitado por comunidades indígenas que se asentaban cerca de los cauces aluvionales para desarrollar actividades agrícolas . Diversos estudios arqueológicos hallados en la zona revelan rastros de la cultura Tunuyán, mientras que la presencia huarpe se habría consolidado recién hacia fines del siglo XV , durante la expansión del Imperio Incaico .

Entre los hallazgos más destacados aparecen piezas de cerámica, restos humanos y objetos ornamentales descubiertos en calle Tacuarí , vinculados a la Cultura de Viluco . Parte de estos elementos históricos aún se conservan en el Museo Cornelio Moyano .

Con la fundación de Mendoza, comenzaron a instalarse las primeras estancias españolas en el actual territorio godoycruceño. Según el historiador Isidro Maza, el capitán Lope de la Peña avanzó hacia el sur y estableció una propiedad a orillas del zanjón Cacique Guaymallén.

Tras su muerte, ocurrida en 1600, su esposa donó las tierras al convento de Santo Domingo Soriano. Desde entonces, la zona pasó a conocerse como “Chacras de Santo Domingo”, actual sector de Puente Olive. Allí, los sacerdotes dominicos impulsaron tareas de evangelización y colonización sobre indígenas y mestizos.

De Villa San Vicente al nacimiento del departamento: su separación de Luján

Con el paso de los años, el crecimiento poblacional comenzó a consolidar un nuevo núcleo urbano. En 1753, Tomás de Coria y Bohórquez levantó un oratorio dedicado a San Vicente Ferrer, que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos de la región.

Capilla San Vicente Ferrer - Godoy Cruz (1) San Vicente Ferrer: la histórica capilla que vio nacer al departamento de Godoy Cruz. Foto: Mun. de Godoy Cruz

Alrededor de esa capilla nació la Villa de San Vicente, considerada el punto fundacional del actual departamento. El desarrollo comercial, agrícola y social de la zona fue creciendo de manera sostenida, especialmente tras la llegada de inmigrantes.

En 1819, los vecinos solicitaron la construcción de una plaza pública junto a la iglesia. A su alrededor comenzaron a instalarse comercios, viviendas y edificios emblemáticos, entre ellos la histórica residencia de la familia Tomba.

Finalmente, el 11 de mayo de 1855, el gobernador Pedro Pascual Segura firmó el decreto que separó a San Vicente del departamento de Luján. La decisión se fundamentó en el crecimiento de la población, el desarrollo agrícola y la necesidad de mejorar la administración judicial y policial del territorio.

El cambio de nombre y el nacimiento de la ciudad de Godoy Cruz

Décadas después, en 1889, Villa San Vicente pasó a llamarse Belgrano como homenaje al creador de la bandera argentina, aunque gran parte de los habitantes continuó utilizando el nombre tradicional.

El gran cambio llegaría el 9 de febrero de 1909, cuando la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley N° 472 y declaró ciudad a la antigua Villa Belgrano. Desde ese momento, el departamento adoptó oficialmente el nombre de Godoy Cruz, en honor al prócer mendocino Tomás Godoy Cruz, representante de Mendoza en el Congreso de Tucumán y exgobernador provincial.

Tomas Godoy Cruz - Prócer El departamento toma el nombre de un prócer provincial. Foto: Mun. Godoy Cruz

Con el correr del siglo XX, el departamento consolidó su perfil urbano, comercial e industrial. En 1910 comenzó la construcción del monumento dedicado a Tomás Godoy Cruz, inaugurado finalmente en 1924. Más tarde, en 1966, los restos del prócer fueron trasladados a la iglesia San Vicente Ferrer, donde descansan actualmente.

Un departamento clave para Mendoza

Hoy, Godoy Cruz es uno de los departamentos más poblados y desarrollados de Mendoza. Su crecimiento económico, cultural y deportivo lo convirtió en una referencia provincial, sin perder el vínculo con sus raíces históricas y su identidad ligada al trabajo, la inmigración y la transformación urbana.

Cada 11 de mayo, la celebración de su aniversario no solo recuerda la creación oficial del departamento, sino también el recorrido de una comunidad que supo evolucionar desde una pequeña villa agrícola hasta transformarse en una de las ciudades más importantes del oeste argentino.

Con información del Municipio de Godoy Cruz.