10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Atraparon en Godoy Cruz a un delincuente con antecedentes desde 2006 mientras robaba en un cajero

El sospechoso fue detectado por las cámaras del Centro de Monitoreo de Godoy Cruz mientras robaba reflectores del cajero automático. Había recuperado la libertad hace pocos meses.

Las fuentes indicaron que el delincuente había ingresado a la cárcel el 10 de marzo del año pasado

Las fuentes indicaron que el delincuente había ingresado a la cárcel el 10 de marzo del año pasado

 Por Carla Canizzaro

Un hombre de 40 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de ser sorprendido mientras robaba en un cajero automático de Godoy Cruz. El procedimiento fue posible gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo del departamento, que detectó al sospechoso en plena maniobra delictiva.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Las Heras y Lavalle, donde funciona un cajero automático del Banco Comafi. Según informaron fuentes policiales, el delincuente sustraía reflectores del salón cuando las cámaras de seguridad advirtieron movimientos sospechosos y dieron aviso inmediato a los efectivos policiales.

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De acuerdo con la reconstrucción policial, el hombre removía elementos ubicados en el techo del lugar para concretar el robo. Tras la alerta emitida por el sistema de monitoreo, personal policial llegó rápidamente a la zona y logró interceptarlo mientras escapaba por calle Rivadavia.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron los dos reflectores sustraídos y trasladaron al sospechoso a una dependencia policial. En el caso intervino la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que dispuso que el acusado quedara nuevamente a disposición de la Justicia mendocina.

Un historial delictivo que comenzó en 2006

Tras el operativo, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus difundió en sus redes sociales el prontuario del sospechoso y destacó el trabajo realizado por el sistema de videovigilancia de Godoy Cruz. En la publicación, expuso los antecedentes judiciales y las reiteradas detenciones que acumuló el acusado durante casi dos décadas.

"Un delincuente que hace casi 20 años viene zafando de la Justicia. Ahora, la videovigilancia del Centro de Monitoreo de Godoy Cruz lo detectó en flagrancia robando, y la evidencia aportada por la tecnología permitirá que sea condenado", expresó Rus en su publicación.

La funcionaria agregó además que "en Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad".

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Según datos del Sistema Integral de Antecedentes (SIA), el hombre registra episodios delictivos desde 2006 por causas vinculadas a robo. Con el paso de los años acumuló expedientes por desobediencia, robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves, entre otros delitos.

Además, entre 2009 y 2019 tuvo múltiples pedidos de comparendo, paradero y citaciones judiciales. En los últimos años también registró numerosos ingresos a dependencias policiales por infracciones a las leyes 6722 y 9099, así como causas por amenazas y averiguación de antecedentes.

Las fuentes indicaron que el delincuente había ingresado a la cárcel el 10 de marzo del año pasado. Sin embargo, meses después recuperó la libertad. Ahora, volvió a quedar detenido tras ser capturado infraganti mientras cometía el robo en el cajero automático.

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