30 de abril de 2026
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Lectura, creatividad y trabajo en equipo: así fue "Aventura en Letras 2026" en Godoy Cruz

La iniciativa municipal volvió a reunir a niños y jóvenes en una jornada educativa pensada para fortalecer vínculos, promover la lectura y generar conciencia social.

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 "Aventura en Letras 2026" en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Mes de la Lectura en Voz Alta, el Municipio de Godoy Cruz llevó adelante una nueva edición de “Aventura en Letras. Cuenta Cuentos 2026”, una propuesta que promueve el encuentro entre estudiantes a través de la palabra, la imaginación y el aprendizaje colectivo.

La actividad se desarrolló este jueves por la mañana en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, donde participaron alumnos de las escuelas Batalla del Pilar y Alfredo Bravo.

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Lectura compartida y vínculos entre generaciones

La jornada comenzó con una instancia de lectura en la que estudiantes de nivel secundario compartieron cuentos con niños de primaria, generando un espacio de intercambio y aprendizaje entre distintas edades.

Durante la actividad se trabajó sobre cuatro relatos atravesados por temáticas vinculadas al cuidado del ambiente y la conciencia social. Uno de los cuentos que despertó mayor interés fue “El Misterio del Planeta Energético”, utilizado como disparador para reflexionar sobre el uso responsable de los recursos.

La propuesta no solo buscó fomentar la lectura en voz alta, sino también fortalecer los vínculos entre estudiantes, promoviendo la escucha activa, la empatía y el aprendizaje mutuo.

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Energía, creatividad y trabajo en equipo

Más tarde, representantes de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz brindaron un espacio de reflexión sobre el uso responsable de la energía eléctrica y su impacto en el entorno.

Luego, los alumnos participaron de distintas estaciones de trabajo colaborativo con actividades como historietas, collage, muralismo, arte y una sala de escape, integrando de manera lúdica los conceptos abordados durante la jornada.

Estas dinámicas permitieron que los chicos pudieran expresarse, crear y resolver desafíos en equipo, en un entorno participativo y con fuerte conexión con la realidad cotidiana.

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Educación como política pública

En este contexto, la directora de Educación y Capacitación Laboral, Daniela Orellana, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y remarcó el compromiso del municipio con la formación integral de niños, niñas y jóvenes.

De esta manera, Godoy Cruz continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la educación, la promoción de la lectura y la construcción de una comunidad más consciente, participativa y comprometida con el ambiente.

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