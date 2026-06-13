Reconocen a la Municipalidad de Mendoza por sus políticas ambientales basadas en evidencia científica

La Municipalidad de Mendoza recibió la prestigiosa “Mención al Compromiso Ambiental” , una distinción otorgada por la Universidad de Congreso en el marco de su XXIV edición y que reconoce iniciativas destacadas en materia de sostenibilidad y cuidado del ambiente .

El reconocimiento puso en valor el trabajo desarrollado a través del Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental , una herramienta innovadora que se ha consolidado como un modelo de gobernanza ambiental a nivel local y que promueve proyectos científicos orientados a enfrentar algunos de los principales desafíos ambientales de la actualidad.

La distinción, alineada con el lema de la UNESCO "Donde fluye el agua, crece la igualdad" , destacó el carácter transformador del Fondo Verde, una iniciativa que desde hace tres años impulsa investigaciones y proyectos destinados a fortalecer la resiliencia urbana frente a problemáticas como la crisis hídrica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad .

Uno de los aspectos más valorados fue la articulación entre el sector público, el financiamiento privado y el conocimiento científico , generando una alianza de triple impacto que permite transformar investigaciones en acciones concretas para el territorio.

Ciencia, financiamiento y participación ciudadana

A través del Fondo Verde, se financian proyectos desarrollados por investigadores y especialistas, con el respaldo técnico de instituciones de referencia como el CONICET y diversas universidades nacionales.

La iniciativa también promueve la participación activa de los vecinos mediante programas de monitoreo y cuidado ambiental, fortaleciendo el vínculo entre la ciencia y la comunidad.

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Los proyectos que impulsa el Fondo Verde

Entre las propuestas que actualmente se encuentran en desarrollo se destacan:

Estudios para la mitigación del riesgo aluvional en el piedemonte mendocino mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Investigaciones sobre biodiversidad vegetal urbana y la creación de corredores verdes inclusivos.

Mediciones sobre la capacidad del arbolado urbano para capturar dióxido de carbono y mejorar la calidad del aire.

Análisis del confort visual en espacios públicos para optimizar la caminabilidad y la experiencia urbana.

Estrategias de planificación sostenible para la interfaz urbano-rural-natural del piedemonte de Ciudad.

Un referente en gestión ambiental urbana

Con esta nueva distinción, la Ciudad de Mendoza reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la construcción de políticas públicas basadas en evidencia científica.

El reconocimiento fortalece además el posicionamiento de la capital mendocina como un referente en materia de gestión ambiental urbana, promoviendo soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida y afrontar los desafíos ambientales del futuro.