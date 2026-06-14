Guaymallén presenta una exposición de arte inspirada en el simbolismo y la introspección

Una exposición de arte inspirada en el simbolismo y la introspección en Guaymallén.

Quedó inaugurada la exposición “Umbrales del silencio” , una propuesta del artista Héctor Diéguez que ya puede visitarse en el Centro Cultural Pascual Lauriente en el departamento de Guaymallén .

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de julio , de lunes a viernes de 9 a 18 , en la sede ubicada en Bandera de Los Andes 8956 , en Rodeo de la Cruz , con entrada libre y gratuita .

La apertura contó además con una intervención musical en vivo a cargo de Exequiel Sandoval , integrante de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.

“ Umbrales del silencio ” propone una experiencia visual atravesada por el simbolismo, la introspección y el misterio.

La obra de Diéguez se desarrolla en escenarios que parecen suspendidos entre el sueño y la memoria, donde figuras humanas solitarias, arquitecturas monumentales y atmósferas cubiertas por la niebla construyen paisajes cargados de sensibilidad y contemplación.

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Una obra influenciada por el surrealismo y el simbolismo contemporáneo

Influenciado por el surrealismo metafísico y el simbolismo contemporáneo, el artista incorpora elementos recurrentes como arcos, laberintos, relojes y piezas de ajedrez para abordar cuestiones vinculadas al paso del tiempo, la identidad, la incertidumbre y la condición humana.

A través del uso del claroscuro y de una cuidada iluminación dramática, cada pintura se transforma en un espacio simbólico donde conviven lo visible y lo invisible.

Una invitación a la reflexión interior

Más allá de representar escenas concretas, la propuesta artística busca abrir espacios para la exploración personal y la reflexión. En este sentido, la pintura se convierte en una experiencia emocional y espiritual, abierta a múltiples interpretaciones, donde cada espectador puede construir su propio recorrido.

La muestra invita a atravesar esos “umbrales del silencio” y enfrentarse a interrogantes vinculados con la existencia, la memoria y la fragilidad de la condición humana.

Cómo visitar la muestra en Guaymallén