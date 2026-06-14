Guaymallén presenta una exposición de arte inspirada en el simbolismo y la introspección

Quedó inaugurada la exposición “Umbrales del silencio”, una propuesta del artista Héctor Diéguez que ya puede visitarse en el Centro Cultural Pascual Lauriente en el departamento de Guaymallén.
Las obras pueden visitarse de lunes a viernes en el Centro Cultural Pascual Lauriente de Rodeo de la Cruz de Guaymallén.
Quedó inaugurada la exposición “Umbrales del silencio”, una propuesta del artista Héctor Diéguez que ya puede visitarse en el Centro Cultural Pascual Lauriente en el departamento de Guaymallén.
La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de julio, de lunes a viernes de 9 a 18, en la sede ubicada en Bandera de Los Andes 8956, en Rodeo de la Cruz, con entrada libre y gratuita.
La apertura contó además con una intervención musical en vivo a cargo de Exequiel Sandoval, integrante de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia.
“Umbrales del silencio” propone una experiencia visual atravesada por el simbolismo, la introspección y el misterio.
La obra de Diéguez se desarrolla en escenarios que parecen suspendidos entre el sueño y la memoria, donde figuras humanas solitarias, arquitecturas monumentales y atmósferas cubiertas por la niebla construyen paisajes cargados de sensibilidad y contemplación.
Influenciado por el surrealismo metafísico y el simbolismo contemporáneo, el artista incorpora elementos recurrentes como arcos, laberintos, relojes y piezas de ajedrez para abordar cuestiones vinculadas al paso del tiempo, la identidad, la incertidumbre y la condición humana.
A través del uso del claroscuro y de una cuidada iluminación dramática, cada pintura se transforma en un espacio simbólico donde conviven lo visible y lo invisible.
Más allá de representar escenas concretas, la propuesta artística busca abrir espacios para la exploración personal y la reflexión. En este sentido, la pintura se convierte en una experiencia emocional y espiritual, abierta a múltiples interpretaciones, donde cada espectador puede construir su propio recorrido.
La muestra invita a atravesar esos “umbrales del silencio” y enfrentarse a interrogantes vinculados con la existencia, la memoria y la fragilidad de la condición humana.