28 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Malargüe recuperó protagonismo en el invierno con buena ocupación hotelera

El departamento vive uno de los mejores momentos de la temporada con alta demanda y fuerte actividad turística.

Las nevadas en Malargüe, uno de los atractivos turísticos.

Las nevadas en Malargüe, uno de los atractivos turísticos.

 Por Claudio Altamirano

La tercera semana del receso invernal dejó un balance altamente positivo para Malargüe. Datos del sector turístico reflejan niveles de ocupación superiores al 77% en hospedajes y un importante movimiento de visitantes, consolidando al departamento como uno de los destinos más elegidos de Mendoza.

Durante el período comprendido entre el 19 y el 26 de julio , la actividad turística mostró un marcado crecimiento en comparación con las semanas previas. Según el relevamiento realizado por la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio de Malargüe, sobre un total de 36 establecimientos de la ciudad y de Los Molles que respondieron la encuesta, la ocupación efectiva alcanzó el 77,4%. Por su parte, la Dirección de Turismo de Malargüe informó un balance aún más alentador, con una ocupación promedio del 81% durante la tercera semana del receso invernal.

Malargüe confirmó el repunte turístico

De acuerdo a los relevamientos, los hoteles registraron niveles de ocupación que oscilaron entre el 95%, confirmando que este segmento fue el más requerido por quienes eligieron el sur mendocino para disfrutar de la nieve y las vacaciones de invierno.

En tanto, los alojamientos alternativos, como departamentos, hostels, aparts y cabañas, también evidenciaron un buen desempeño, con porcentajes de ocupación de entre el 65% y el 85%, manteniéndose por debajo de la hotelería tradicional, aunque con resultados considerados muy favorables.

La nieve el gran producto de Malargüe y Las Leñas

Otro de los indicadores destacados fue el movimiento registrado en el Valle de Las Leñas, donde se contabilizó un promedio diario de 2.300 visitantes, impulsado por las excelentes condiciones de nieve y la amplia oferta de actividades recreativas.

Respecto del origen de los turistas, la mayor cantidad de visitantes llegó desde la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidas por el Gran Mendoza, Santa Fe, Córdoba, y La Pampa, entre otras. A nivel internacional, Brasil volvió a sobresalir como el principal mercado emisor.

Entre los atractivos más elegidos se destacaron el Circuito de los Valles de Las Leñas y Los Molles, Laguna de la Niña Encantada, Pozo de las Ánimas, Parque Huellas de Dinosaurios, Planetario Malargüe, Volcán Malacara, Turcará, las reservas naturales de Caverna de las Brujas y Payunia y el tradicional circuito de la Ruta Nacional145 hasta Las Loicas, consolidando la diversidad turística que ofrece Malargüe durante la temporada invernal.

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