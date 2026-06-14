Argentina debuta en el Mundial y Malargüe ya prepara sus escuelas para vivir la pasión futbolera

Con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y a horas del esperado estreno de l a Selección Argentina , las escuelas de Malargüe también comenzarán a vivir el clima mundialista. Desde la Dirección General de Escuelas impulsan actividades pedagógicas vinculadas al torneo y autorizan la visualización de los partidos en ámbitos educativos.

Aunque el Mundial ya comenzó oficialmente, para gran parte de los argentinos la verdadera cuenta regresiva concluirá este martes por la noche, cuando la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán haga su presentación frente a Argelia en el Kansas City Stadium .

Como ocurre cada cuatro años, el fenómeno deportivo más convocante del planeta atraviesa todos los espacios de la vida cotidiana y las aulas mendocinas no serán la excepción. En ese contexto , SITIO ANDINO dialogó en Malargüe con la subdelegada Administrativa de la Dirección General de Escuelas (DGE), profesora Fabiana Glatigny , quien confirmó que desde el organismo provincial se distribuyó un memorándum con sugerencias para trabajar contenidos vinculados al Mundial dentro de las instituciones educativas.

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La propuesta apunta a transformar el evento deportivo en una herramienta pedagógica que permita desarrollar actividades transversales y articular contenidos de distintas áreas del conocimiento. Matemáticas, Historia, Geografía, Idiomas, Lengua y Literatura, Educación Física y otras materias podrán incorporar proyectos relacionados con el certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Según explicó la funcionaria, serán los docentes quienes adapten estas iniciativas de acuerdo con los objetivos y planificaciones de cada curso, buscando aprovechar el interés que despierta el torneo para fortalecer procesos de aprendizaje.

Además, Glatigny recordó que, como sucede tradicionalmente durante cada Copa Mundial de Fútbol, las escuelas podrán habilitar espacios adecuados para seguir en vivo los encuentros de la Selección Argentina, ya sea en aulas, galerías o sectores comunes.

Desde la DGE remarcaron que esta medida busca incentivar la asistencia a clases y acompañar el entusiasmo colectivo, recordando que las inasistencias continúan siendo injustificadas aun cuando la atención esté puesta en el partido.