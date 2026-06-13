Szymon Marciniak dirigirá el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene árbitro confirmado para su debut en el Mundial 2026. La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak para el partido ante Argelia, que se disputará el próximo martes.
La FIFA designó a un viejo conocido de la Scaloneta para el primer partido ante el combinado africano. Ya dirigió tres veces a nuestra Selección. Cómo le fue en esos partidos.
La Selección Argentina ya tiene árbitro confirmado para su debut en el Mundial 2026. La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak para el partido ante Argelia, que se disputará el próximo martes.
El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, se jugará desde las 22 en el estadio de los Kansas City Chiefs, en Estados Unidos.
La elección de Marciniak no pasa desapercibida: fue el juez de la histórica final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Argentina venció a Francia por penales tras un inolvidable 3-3. En aquel partido, el árbitro cobró tres penales: uno a favor del equipo de Lionel Scaloni y dos para el conjunto europeo.
Además, no será la primera vez que dirija a la Albiceleste. Ya lo hizo en otras dos presentaciones mundialistas:
El equipo arbitral estará compuesto íntegramente por europeos y oceánicos:
El partido entre la Selección argentina y Argelia marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Con este escenario, Argentina comenzará su camino en el Mundial con un árbitro que ya fue protagonista de una de las páginas más gloriosas de su historia reciente.