13 de junio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Szymon Marciniak dirigirá el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La FIFA designó a un viejo conocido de la Scaloneta para el primer partido ante el combinado africano. Ya dirigió tres veces a nuestra Selección. Cómo le fue en esos partidos.

El juez designado es un conocido de la Scaloneta.

El juez designado es un conocido de la Scaloneta.

Foto: Getty Images
Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya tiene árbitro confirmado para su debut en el Mundial 2026. La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak para el partido ante Argelia, que se disputará el próximo martes.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, se jugará desde las 22 en el estadio de los Kansas City Chiefs, en Estados Unidos.

Szymon Marciniak flyer

Un árbitro con recuerdos imborrables para Argentina, en el debut del Mundial 2026

La elección de Marciniak no pasa desapercibida: fue el juez de la histórica final del Mundial de Qatar 2022, en la que la Argentina venció a Francia por penales tras un inolvidable 3-3. En aquel partido, el árbitro cobró tres penales: uno a favor del equipo de Lionel Scaloni y dos para el conjunto europeo.

Además, no será la primera vez que dirija a la Albiceleste. Ya lo hizo en otras dos presentaciones mundialistas:

  • Empate 1-1 ante Islandia en el debut de Rusia 2018, con un penal fallado por Lionel Messi.
  • Victoria 2-1 frente a Australia en los octavos de final de Qatar 2022.
Embed - [RESUMEN COMPLETO] ARGENTINA 3 (4) - 3 (2) FRANCIA | FINAL CATAR 2022

Cómo será la terna arbitral para el debut de Argentina en el Mundial 2026

El equipo arbitral estará compuesto íntegramente por europeos y oceánicos:

  • Asistentes: Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik (Polonia)
  • Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Australia)
  • Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Australia)
Selección Argentina - Entrenamiento - Mundial 2026
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La Selección Argentina ya tiene árbitro para el debut.

Día, hora y TV del debut de Argentina en el Mundial 2026

El partido entre la Selección argentina y Argelia marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

  • Fecha: martes 16 de junio
  • Hora: 22
  • Estadio: Kansas City Chiefs
  • TV: Televisión Pública, Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+ Premium

Con este escenario, Argentina comenzará su camino en el Mundial con un árbitro que ya fue protagonista de una de las páginas más gloriosas de su historia reciente.

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