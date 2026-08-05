Neymar se fue de boca contra dirigentes e hinchas de un club rival y desató un escándalo en Brasil

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Por Sitio Andino Deportes







En las últimas horas, Neymar volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar una escandalosa pelea con dirigentes e hinchas de un club rival. En esta nota, te contamos cómo fue el tenso cruce que ya genera fuertes repercusiones en Brasil.

Cómo fue el escándalo de Neymar tras la clasificación de Santos en la Copa de Brasil En las últimas horas, Santos FC se clasificó a los cuartos de final de la Copa de Brasil tras derrotar 1 a 0 al Clube do Remo en el estadio Mangueirão, de Belém. Sin embargo, la alegría por el triunfo quedó opacada por un escándalo que tuvo a Neymar como principal protagonista.

A lo largo del encuentro, el clima fue de máxima tensión tanto dentro como fuera del campo de juego. El delantero mantuvo un fuerte cruce verbal con el futbolista local Edson y, además, respondió a la hinchada del Remo con gestos irónicos, lo que provocó una lluvia de insultos desde las tribunas.

La situación escaló una vez finalizado el partido. En la zona de vestuarios, un video registró a Neymar envuelto en una acalorada discusión con dirigentes e hinchas del Remo. En las imágenes se lo ve repitiendo la palabra “eliminado” y gritando “¡Mierda!”, mientras realiza gestos desafiantes hacia integrantes del club local.

Las repercusiones no tardaron en llegar. El presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, apuntó con dureza contra el atacante al finalizar el encuentro: “Es un vagabundo. Un jugador de su talla no puede venir a nuestra casa a faltarle el respeto a una institución histórica con esas payasadas”. Más tarde, el dirigente redobló la apuesta y afirmó: “ese don nadie de Neymar, al que idolatran un montón de niños”, y agregó: “hizo sus payasadas aquí y luego vino a provocarnos”.

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