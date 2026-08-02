Mercado de pases e inversiones millonarias: qué está pasando en el fútbol europeo

Mientras el fútbol masculino disfrutaba la competencia más grande y convocante, en el mundo del femenino los millonarios movieron sus fichas. En Europa los clubes, las jugadoras y los magnates están frente al mercado de pases más desequilibrante para las principales ligas.

En los últimos años, el fútbol femenino europeo tuvo un crecimiento exponencial, con estadios repletos y, récords de audiencia y asistencia, por lo que los inversores ya miran con otros ojos a este deporte. Mientras antes se dudaba del potencial de la rama femenina, ahora buscan cómo ser parte.

En enero de este año, la campeona olímpica, Trinity Rodman , firmó un contrato millonario con el Washington Spirit , de Estados Unidos . La hija del exbasquetbolista de los Chicago Bulls, Dennis Rodman , se convirtió en la jugadora mejor paga del mundo.

En las últimas semanas, el Barcelona se despidió de la campeona del mundo, dueña de dos balones de oro y cuatro Champions League , Alexia Putellas . Tras 14 temporadas en el club español, "La Reina" fichó por el London City Lionesses para disputar la Women's Super League , el equivalente femenino de la Premier League. Se trata de un club casi desconocido, que subió a la primera división en 2025, y solo tiene siete años de vigencia.

"La ambición del club y su firme compromiso por crecer como un club independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino conectan profundamente conmigo", expresó Putellas en la presentación como refuerzo del London City.

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A su vez, otra española campeona del mundo y compañera de "La Reina" en las más grandes hazañas del Barcelona, Salma Paralluelo, decidió dejar atrás el club que está al mando de Joan Laporta y voló a la liga francesa. Ahora es parte del OL Lyonnes, la rama femenina del Olympique de Lyon.

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Estos tres fichajes tienen peso por sí solos, pero detrás de los movimientos hay una mujer que busca cambiar la historia del fútbol femenino, aunque es su primera experiencia dirigiendo e invirtiendo en el deporte.

Quién es Michele Kang, la mujer que quiere revolucionar el fútbol femenino

Nació en Corea del Sur, pero posteriormente fue a cursar sus estudios universitarios a Estados Unidos. Michele Kang no viene del mundo del deporte, pero -con su dinero mediante- busca dejar su firma.

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Estudió Economía, fundó una empresa de tecnología médica que tuvo éxito, pero en su cúspide decidió venderla para dedicarse a promover el fútbol femenino, con la firme convicción de que es el negocio viable. En 2024 abrió las puertas de Kynisca, una organización global que reúne al OL Lyonnes, London City y Washington Spirit en busca de profesionalizar el fútbol femenino e incrementar su impacto.

Con tres clubes en las principales ligas del fútbol femenino, jugadoras campeonas del mundo, y una billetera abultada, la surcoreana desestabilizó las ligas. Sin embargo, ante su poder, otro millonario busca hacer su lugar en la batalla.

Del básquet al fútbol: qué hace Pau Gasol en la Liga F

Tras años de dominación, la liga española sufrió una fuga de talentos. Las futbolistas eligieron Inglaterra, Estados Unidos o Francia para desplegar su potencial. Ante este contexto, el exbasquetbolista español Pau Gasol se metió de lleno a la guerra con Kang y busca mantener a la liga española en lo más alto.

Con una inversión de 55 millones de euros, Gasol quiere fortalecer el "crecimiento, la profesionalización y la expansión internacional de Liga F y sus clubes". Según detallaron, el dinero se ejecutará "durante las cuatro próximas temporadas a partir de la campaña 2026-2027, representa la mayor inversión privada de capital realizada hasta la fecha en competición femenina en Europa".

"El fútbol femenino en España ha dado un salto espectacular en los últimos años: las audiencias casi se han doblado en dos temporadas y los estadios cada vez están más llenos. Por eso, esta no es una apuesta sentimental por el deporte femenino. Es una decisión de inversión basada en datos, en tendencias de mercado y en la convicción de que el fútbol femenino representa una oportunidad de crecimiento con un enorme potencial de creación de valor", explicó Gasol.

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Hace años el fútbol femenino generaba dudas, pero las jugadoras las gambetearon mediante su talento y compromiso. Ahora que esa incertidumbre se alejó, los millonarios se pelean por dominar el negocio que promete crecer a pasos agigantados en las próximas temporadas.