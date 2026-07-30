Independiente Rivadavia volvió a sonreír: así fue el triunfo 2-1 frente a Huracán

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional abrió la jornada del viernes con el duelo entre Independiente Rivadavia y Huracán en el Bautista Gargantini , donde la Lepra celebró junto a su gente una victoria por 2-1 . Mientras espera la serie de octavos de final de la Copa Libertadores , el equipo de Alfredo Berti se mantiene como líder de la tabla anual .

El primer tiempo comenzó con un breve sobresalto para Independiente Rivadavia . Apenas iniciado el encuentro, Huracán generó su primera situación de peligro con un remate del ecuatoriano Jordy Caicedo , pero Gonzalo Bolcato reaccionó a tiempo y contuvo el balón con seguridad.

CAICEDO TUVO EL PRIMERO El delantero de Huracán tuvo una clara chance en el inicio del partido ante Independiente Rivadavia. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/qjHK5nMRDY

Lejos de verse afectada por esa jugada, la Lepra tomó el control del partido y comenzó a generar las mejores ocasiones. A los 13 minutos logró convertir por intermedio de Fabrizio Sartori , aunque el tanto fue anulado por posición adelantada. Minutos más tarde, el delantero volvió a marcar , pero nuevamente la acción fue invalidada por fuera de juego .

La insistencia del conjunto mendocino tuvo su recompensa a los 21 minutos. Matías Fernández envió un preciso pase al centro del área y Álex Arce, con una espectacular definición de volea, anticipó a la defensa y envió la pelota al fondo de la red para abrir el marcador.

¡GOLAZO DE ARCE!



El delantero de la Lepra definió de tijera para el 1-0 sobre Huracán en Mendoza.



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Cuando el primer tiempo se terminaba, Independiente Rivadavia volvió a golpear. Ya en tiempo de descuento, José Florentín recibió un pase desde fuera del área y sacó un potente remate que venció al arquero de Huracán para establecer el 2 a 0 con el que la Lepra se fue al descanso.

FLORENTÍN ESTIRA LA VENTAJA EN MENDOZA



El volante paraguayo remató desde fuera del área y puso el 2-0 sobre Huracán antes del entretiempo.



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En el complemento, el rendimiento del Azul comenzó a mermar y dejó de ser el equipo peligroso que había mostrado en el inicio. Esa situación quedó reflejada desde el primer minuto, cuando un error defensivo permitió que Oscar Cortés sacara un remate de media distancia que se metió en el ángulo derecho del arco, superando la estirada de Bolcato para marcar el descuento de Huracán.

GOLAZO DE CORTÉS PARA EL DESCUENTO



El colombiano sacó un gran remate desde fuera del área para poner el 2-1 ante Independiente Rivadavia.



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A partir de allí, la Lepra tomó nota de sus errores y el partido se emparejó. Huracán hizo méritos para alcanzar el empate, incluso después de la expulsión de Leandro Lescano, quien vio la tarjeta roja tras una infracción sobre un jugador de Independiente Rivadavia cerca de los 45 minutos del segundo tiempo.

EXPULSADO LESCANO EN HURACÁN



El defensor del Globo vio la roja directa por una dura infracción en el final del partido en Mendoza.



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El Globo llegó a convertir el 2-2 por intermedio de Caicedo, quien aprovechó un rebote en el palo para enviar la pelota al fondo de la red. Sin embargo, la alegría fue momentánea para la visita, ya que el tanto fue anulado por posición adelantada, lo que terminó asegurando la victoria de la Lepra en su segunda presentación en el Torneo Clausura.

¡ERA EL EMPATE DE HURACÁN!



En la última jugada del partido, Caicedo ponía el 2-2 en Mendoza, pero estaba en fuera de juego.



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Cuándo vuelve a jugar Independiente Rivadavia

Luego de este compromiso, el equipo dirigido por Alfredo Berti visitará a Sarmiento por la tercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el 3 de agosto, desde las 16.45.

La síntesis de Independiente Rivadavia versus Huracán

Los resultados

Las posiciones