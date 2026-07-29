29 de julio de 2026
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Sitio Andino
Club Atlético River Plate

River no levanta cabeza y lo pagó caro en su visita a Gimnasia: cayó 1-0

El Millonario sufrió su segunda derrota consecutiva al caer en La Plata por el Torneo Clausura 2026. Reviví el minuto a minuto y todos los detalles del encuentro en esta nota.

El Millonario sumó su segunda derrota al hilo en el Clausura.

El Millonario sumó su segunda derrota al hilo en el Clausura.

Foto: AFA
Por Sitio Andino Deportes

Por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, River Plate sigue sin encontrar el rumbo futbolístico tras perder 1 a 0 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata. Nuevamente, el Millonario mostró pocas ideas y terminó relegando puntos que lo alejan de la cima de la Zona B, además de sumar tres derrotas consecutivas, contabilizando desde su eliminación en la Copa Argentina.

Gimnasia le ganó a River con lo justo: así fue el partido en La Plata

El inicio del primer tiempo comenzaba de forma favorable para el Millonario. A los 7 minutos, el recién llegado Ángel Correa llegó al arco de Gimnasia con un remate que pasó por encima del travesaño. Sin embargo, el Lobo no se quedó con los brazos cruzados y respondió con Renzo Giampaoli, quien a los 25 minutos desvió una pelota de cabeza que finalmente se fue lejos del arco defendido por Beltrán.

El duelo era parejo y ambos equipos justificaban la posibilidad de ver varios goles con el correr del tiempo. Así lo reflejó nuevamente River a los 33 minutos, cuando Correa le envió un gran pase a Joaquín Freitas, quien sacó un disparo certero que terminó en una impresionante atajada del arquero Nelson Insfrán.

Para cerrar el inicio del encuentro, el conjunto de La Plata mostró peligro en el área del Millonario durante el tiempo de descuento. Ignacio Miramón quedó a metros del arco de Beltrán para rematar, pero la pelota se fue por la zona externa de la red.

Sin goles hasta ese momento, el complemento fue más favorable para Gimnasia ante un River que sufrió las salidas obligadas de Marcos Acuña y Ángel Correa. Esto se reflejó con la primera llegada del Lobo a los 61 minutos, cuando el ex Godoy Cruz Agustín Auzmendi remató y la pelota se fue por encima del arco visitante.

La presión del conjunto de Núñez se posó directamente sobre el arco de Beltrán, quien se volvió protagonista tras contener un remate de Maximiliano Zalazar, aunque luego requirió de la ayuda de su defensa ante una segunda oportunidad del delantero de Gimnasia.

Con los minutos finales cada vez más cerca, las emociones se intensificaron tanto para el Lobo como para el Millonario. A los 79 minutos, el delantero de Gimnasia volvió a ser clave tras enviar un centro que llegó a la cabeza de Alexis Steimbach, quien sentenció el 1-0 ante River.

Luego de un disparo de Steimbach que impactó en el travesaño, los dirigidos por Coudet estuvieron cerca de igualar el marcador a los 94 minutos. Sin embargo, un defensor del Lobo apareció con lo justo para despejar la pelota sobre la línea y, finalmente, liquidar las esperanzas de River de al menos rescatar un punto.

Cuándo vuelve a jugar River

Finalizado este compromiso, el River Plate recibirá a Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el domingo 2 de agosto, desde las 19.15.

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