Fernando Alonso a Alpine F1 Team: Briatore respondió a los rumores para 2027

Flavio Briatore le bajó el tono a los rumores que vinculaban a Fernando Alonso con un posible regreso a Alpine F1 Team en la temporada 2027 de la Fórmula 1, movimiento que podría afectar la continuidad de Franco Colapinto .

El asesor ejecutivo de la escudería francesa remarcó que el piloto español pertenece actualmente a Aston Martin y se encuentra conforme con el proyecto del equipo británico. “Fernando corre en Aston Martin y está muy contento allí” , manifestó Briatore al ser consultado sobre las versiones que circularon durante las últimas semanas.

Las especulaciones sobre un posible regreso del español tomaron fuerza por la histórica relación que mantiene con Briatore y por las dudas alrededor de la segunda butaca de Alpine para 2027.

Alonso consiguió sus dos campeonatos mundiales de Fórmula 1 con Renault en 2005 y 2006 , cuando Briatore estaba al frente de la estructura de la escudería. Sin embargo, el dirigente italiano aclaró que actualmente no existe una negociación para incorporarlo a Alpine.

Las declaraciones representan una señal positiva para Colapinto, aunque no confirman de manera definitiva su continuidad. En junio, Briatore había elogiado la evolución del argentino y aseguró que Alpine evaluaría mantenerlo durante 2027 si continuaba mostrando un buen rendimiento y una relación positiva con Pierre Gasly.

Alpine F1 Team perdió terreno en el Gran Premio de Hungría

La escudería francesa cerró sin puntos el Gran Premio de Hungría, última competencia antes del receso de verano de la Fórmula 1.

Pierre Gasly terminó en el 12º puesto, mientras que Franco Colapinto finalizó 15º y a dos vueltas del ganador, Lando Norris. Racing Bulls, en cambio, ubicó a sus dos pilotos dentro de los diez primeros y desplazó a Alpine del quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Después de once fechas, Racing Bulls ocupa la quinta posición con 66 puntos y Alpine quedó sexto con 61 unidades. “Irnos de una carrera sin sumar puntos es decepcionante, especialmente porque perdimos el quinto puesto en el Campeonato de Constructores”, reconoció Briatore.

El italiano admitió que Racing Bulls realizó un mejor trabajo durante las últimas competencias y aseguró que Alpine necesitará dar un salto importante después del receso.

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Alpine F1 Team prepara mejoras para recuperar el quinto puesto

Pese al resultado adverso en Hungría, Briatore valoró la evolución mostrada por el equipo durante la primera parte de la temporada. Alpine sumó puntos en nueve de las primeras once carreras y se mantuvo durante buena parte del campeonato como líder de la zona media.

La escudería tiene previsto introducir evoluciones y actualizaciones después del receso, con el objetivo de mejorar la competitividad del monoplaza y recuperar el terreno perdido ante Racing Bulls. “Tenemos que utilizar esta sensación como una motivación extra en Enstone para revertir la situación”, expresó Briatore, quien sostuvo que tanto Gasly como Colapinto continúan enfocados en la pelea por el quinto puesto.

Mientras Alpine intenta recuperarse dentro del Campeonato de Constructores, el futuro de Colapinto seguirá siendo uno de los principales temas del mercado de pilotos. Por el momento, las declaraciones de Briatore alejan la posibilidad inmediata de un regreso de Alonso, pero la formación de la escudería para 2027 todavía no fue anunciada oficialmente.