Elecciones 2027: quiénes se anotan para suceder a Alfredo Cornejo

A un año de las elecciones 2027 , en las que Cambia Mendoza deberá revalidar en las urnas doce años consecutivos de gestiones radicales , varios dirigentes políticos ya se prueban el traje de la sucesión de Alfredo Cornejo . Algunos se quedarán en el camino y ni siquiera llegarán a las PASO que el Gobierno ya confirmó que en la Provincia se mantendrán . Sin embargo, en épocas pre definitorias, hoy todos sueñan (y se ven con posibilidades) de ocupar el sillón de San Martín.

El frente oficialista es el que, en la previa, más precandidatos propone para los comicios del año que viene. Todos ellos ya recorren distintos puntos de la provincia para no perder terreno . Hablan con dirigentes afines, mantienen encuentro con referentes de distintos ámbitos y empiezan a tejer alianzas que le otorguen mayor legitimidad a sus aspiraciones. Por el momento, una guerra fría intraespacio con algún que otro misil teledirigido a la competencia.

El exministro de Defensa fue el primero en lanzarse en esa carrera . Ciertamente, desde que cayó ajustadamente en las PASO 2023 (justamente ante Cornejo) nunca se apartó de ese objetivo . Más allá de su posterior precandidatura a la vicepresidencia, su paso por el Ejecutivo federal y su actual rol de diputado nacional. Su última prueba electoral fue en 2025, cuando encabezó la boleta de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza para el Congreso y su fuerza —con él como cara visible— se impuso con claridad en los comicios .

Es el aspirante a la gobernación con el vínculo más estrecho con Javier Milei y, pese a los rumores de un presunto pacto entre Karina Milei y Cornejo para apartarlo del camino , desde su equipo relativizan el alcance de ese acuerdo Nación/Provincia. Como se ha advertido varias veces en estas líneas , tampoco se descarta un entendimiento entre cornejistas y petristas en 2027 , a fin de confluir en una misma fórmula.

Luis Petri camina la Provincia desde hace tiempo y va por la "revancha" por la gobernación de Mendoza.

Si el camino se tornara demasiado empedrado, Petri cuenta con un último as bajo la manga: otros espacios, como el Partido Demócrata, le han ofrecido el sello para competir por fuera de Cambia Mendoza. Lo cierto es que hoy su participación en las Primarias de 2027 es casi una fija.

Ulpiano Suarez, el radical que se distancia del mileísmo

El intendente capitalino es otro de los que anunció con bastante antelación sus pretensiones de competir por la gobernación. Su perfil lo diferencia del resto de los precandidatos de Cambia Mendoza. Siempre que tiene la oportunidad, se desmarca de la forma de gestionar de La Libertad Avanza y cuestiona los modos (y varias medidas) del presidente. Se muestra como la antítesis de Petri y subraya como activo la experiencia en gestión ejecutiva (ocho años en la Ciudad y otros cuatro como subsecretario de Modernización, en los que debió negociar paritarias con los gremios).

Foto: Cristian Lozano

No es el preferido de Cornejo. Eso está claro. Pero —como sucedió con su tío Rodolfo en 2019— si mide mejor que el resto de los radicales, contará con la "bendición" del gobernador para competir por su sucesión. Basa su plan en el slogan de "la revolución de lo complejo", una especie de continuidad (o "improvement") de la marca que llevó la UCR cuando recuperó el poder en la Provincia en 2015.

Mantiene buena relación con sus pares, incluso con aquellos que provienen de otros partidos. Entre ellos se anotan el maipucino Matías Stevananto (PJ) y el lujanino Esteban Allasino (PRO). Con el primero han deslizado indirectamente la posibilidad de conformar una fórmula, aunque suena más como un mensaje para acomodarse puertas adentro de sus respectivas fuerzas, que una alternativa concreta de poder.

Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, los "soldaditos de Cornejo"

Dentro de los "candidatos del equipo de Cornejo", tal como los midió una encuesta reciente de Reale Dalla Torre, aparecen dos de sus ministros. El de Gobierno, Natalio Mema, y el de Educación, Tadeo García Zalazar. Ambos se muestran activos en las redes sociales (uno de ellos, con un loop del influencer Coscu "reaccionando" a sus propuestas) y cuentan con la ventaja de la gestión como inflador de campaña.

Los dos tienen experiencia electoral. El primero compitió en 2023 por la intendencia de Luján y fue superado por Allasino. El titular de la DGE sorteó con éxito dos comicios en Godoy Cruz, departamento que comandó entre 2015 y 2023. Disponen del visto bueno de su jefe político y cualquiera de ellos representaría la opción ideal para el gobernador, aunque gozan mayormente del desconocimiento del electorado, según las diversas mediciones en las que se postularon sus nombres. Per sé, no es un impedimento para construir una candidatura, pero trabajan para revertir esa falta de impacto social que aún sostienen.

En el caso de que la fórmula oficialista incorpore a un dirigente libertario, serían los que mejor liguen con el que más suena para ocupar el espacio de la vicegobernación: el diputado nacional y presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano.

Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, dos de los ministros que ya se lanzaron en la carrera por la gobernación para las elecciones 2027. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Andrés Lombardi, el "operador" que quiere dar el salto

El presidente de la Cámara de Diputados, que en 2023 debió dejar de lado su intención de ir por la intendencia de Las Heras, es otro de los que recorre la provincia y tantea el terreno para una potencial candidatura por la gobernación en 2027. Valorado por su habilidad como armador y conciliador dentro del radicalismo, busca iniciar una carrera dentro de la gestión ejecutiva, luego de varios años en el legislativo y en la presidencia de la UCR.

En su haber aparece el escaso grado de conocimiento dentro de la ciudadanía, situación que intenta remediar a base de la construcción de un perfil más alto en redes sociales y en la opinión pública.

Andrés "Peti" Lombardi, otro de los que se anota por la sucesión de Alfredo Cornejo. Foto: Cristian Lozano

El peronismo tiene precandidata a gobernadora: ¿se suman otros?

Mientras kirchneristas y kicillofistas se cuentan las costillas en Buenos Aires, en Mendoza una intendenta del segundo grupo ya se anotó para competir por la gobernación dentro del Partido Justicialista. Se trata de la santarrocina Flor Destéfanis, quien anunció su precandidatura y busca tener mayor protagonismo en la agenda pública del Gran Mendoza, "donde están los votos".

Para ello, la semana entrante (el sábado 8 de agosto) presentará su libro en el Centro de Congresos y Exposiciones, en el que introduce una mirada del "interior del interior" sobre la construcción de poder en Mendoza. Desde su experiencia como reina de la Vendimia, funcionaria provincial y jefa comunal de un departamento alejado del centro neurálgico de la toma de decisiones, plantea una visión no estándar de la política provincial.

Hoy cercana al diputado nacional Martín Aveiro y al intendente de Tunuyán Emir Andraos, Destéfanis abre el juego de la competencia interna en el peronismo, al cual le pidió la apertura a "nuevos liderazgos", alejados de la lógica de conducción de los últimos años.

Flor Destéfanis acompañará el lanzamiento de su candidatura con la presentación de su libro.

Sin embargo, la jefa comunal del Este llamó a su espacio político a trabajar en la construcción de una opción competitiva, que incorpore a los distintos sectores que lo integran. Por lo tanto, así como está dispuesta a encabezar una fórmula, no descarta acompañar a otra figura del movimiento en la boleta. Allí aparece, indefectiblemente, el nombre de Matías Stevanato, hoy ligado a los hermanos Félix y Carlos Ciurca.

El maipucino, por el momento, juega al misterio. Como se dijo más arriba, se ha mostrado junto al radical Ulpiano Suarez e incluso evita presentarse crítico de la gestión provincial. Si bien varios dirigentes le han pedido (algunos de ellos, públicamente) que se postule para la gobernación, ciertas versiones lo ubican también como potencial candidato a senador nacional en 2027. Pasará un buen tiempo hasta que se revelen sus intenciones para el año que viene. En todo caso, Emir Félix ha dicho estar dispuesto a participar adonde lo convoquen. Este sector es el que exhibe mayor apertura a alianzas con otros espacios políticos, como ya ocurrió en el Senado con La Unión Mendocina. Allí aparecen el Partido Verde, Libres del Sur e incluso algunas facciones del radicalismo.

Matías Stevanato aún no se define. Varios le piden que se postule a la gobernación. Foto: Prensa Municipalidad de Maipú

La tercera pata del peronismo es el kirchnerismo, que hoy tiene bloque propio en la Legislatura (Fuerza Patria). Sus dirigentes confían que la situación se ordenará una vez que haya definiciones a nivel nacional, y que seguramente todos confluyan en una misma fuerza. Su principal referente, Anabel Fernández Sagasti, tiene vencimiento de mandato en el Congreso en 2027 y probablemente vaya por un cargo electivo. O busque colocar a alguien de su riñón. Ya ha dejado claro que sueña con gobernar Mendoza y cuenta con una experiencia previa en 2019, cuando perdió en las urnas ante Rodolfo Suarez. El sector K no querrá ceder terreno en las negociaciones intrapartidarias, con el último antecedente de participación con sello propio en las elecciones municipales de febrero de este año.

Anabel Fernández Sagasti, principal referente de La Cámpora en Mendoza. Foto: Prensa Partido Justicialista

¿Los "libertarios blue" vuelven con candidatos propios?

Dentro del espectro ideológico liberal, otros que se mueven para recobrar protagonismo en 2027 son los miembros del Frente Libertario Demócrata, que ya tiene en sus espaldas dos experiencias electorales (legislativas 2025 y municipales 2026). En ese espacio, que respalda a Milei pero es opositor a Cornejo en Mendoza, apuestan a una ruptura de la alianza entre el presidente y el gobernador.

Más allá de que esa instancia se concrete o no, sus referentes trabajan en la construcción de una propuesta de gobierno local, basada en una serie de ejes vinculados a las ideas del liberalismo clásico. Entre los posibles nombres a ocupar una candidatura aparece el de la diputada nacional Mercedes Llano, presidenta del Partido Demócrata Nacional.

Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza y referente del Partido Demócrata en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

"Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de consolidar en Mendoza un espacio liberal auténtico, autónomo, diferenciado del espacio que nos ha gobernado hasta ahora (más partidario, de idea intervencionista), y en el campo de las ideas vamos a seguir dando esa esa batalla. Aspiramos a convencer al presidente que ese es el camino y vamos a seguir conversando para ver si puede tomar ese rumbo", había dicho a Sitio Andino, tiempo atrás, la legisladora "gansa".

Y, lo dicho anteriormente, el PD se ha ofrecido como plataforma electoral de Luis Petri en el caso de que no tenga recepción positiva dentro de la coalición LLA + CM. Aunque, por el momento, son solo charlas informales.

¿Qué otros precandidatos a la gobernación suenan en Mendoza?

En el resto de las fuerzas aparecen nombres conocidos. En el Partido Verde, si es que no llega a un acuerdo electoral con el peronismo, siempre es una fija Mario Vadillo. También por ese espacio se suma el exdiputado Emanuel Fugazzotto, principal armador del partido. Un aliado de los verdes que tiene su propio peso es el exsenador Ernesto Mancinelli, referente de Libres del Sur.

El Frente Verde —que integran el Partido Verde y Libres del Sur— quiere volver a ser competitivo en 2027. ¿Se une al peronismo? Foto: Prensa Partido Verde

Por el lado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, los nombres fuertes los aporta el PTS en Mendoza. La candidata a diputada nacional en 2025, y exconcejala de Lavalle, Micaela Blanco Minoli, es una figura emergente del espacio. A ella se suman dos históricos como Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito, que conformaron una fórmula en 2023 y podrían volver a estar en el radar el año próximo.

Mica Blanco Minoli y Lautaro Jiménez, dos potenciales precandidatos a la gobernación por el FIT en 2027. Foto: Prensa Frente de Izquierda y de Trabajadores

A diferencia de los primeros apellidos presentados en esta nota, ninguno de estos últimos ha lanzado públicamente una precandidatura a la gobernación.