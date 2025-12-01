Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

“Una vez es casualidad. Dos es coincidencia. Tres veces es acción enemiga” . La frase —extraída de la novela Goldfinger (1959)— retrata con precisión lo ocurrido este lunes en Mendoza, donde por segunda vez en dos semanas el Gobierno provincial pegó un “faltazo” a un acto de Luis Petri . Si bien todavía se enmarca como una “coincidencia”, la ausencia premeditada de funcionarios de la gestión de Alfredo Cornejo en actividades encabezadas por el ministro de Defensa genera ruido.

No es ningún secreto que Cornejo y Petri no son “santos de su devoción” , pero durante la campaña sellaron un pacto de no agresión y administraron sus diferencias. Sin embargo, una vez finalizadas las elecciones de octubre —que tuvieron al ministro como primer candidato del oficialismo— los chispazos reaparecieron entre ambos espacios.

Radiografía de la nueva conformación Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Las tensiones resurgieron días después del holgado triunfo legislativo , cuando Petri atribuyó esa victoria casi exclusivamente al armado de Karina Milei. Aunque después intentó matizar sus dichos , los cruces en redes entre referentes de los dos sectores dejaron expuestas las heridas abiertas.

Lo de este lunes no fue un hecho aislado. Menos de dos semanas atrás, durante la inauguración del destacamento permanente de Granaderos a Caballo en el Cerro de la Gloria , tampoco asistió ningún funcionario provincial , pese a tratarse de un acto del Gobierno nacional y a la fuerte simbología sanmartiniana del evento. Ni Cornejo, ni Hebe Casado (una de las más enfrentadas al diputado electo) , ni ministros, legisladores o intendentes radicales se hicieron presentes.

En aquella oportunidad, Petri y el Ejecutivo local adjudicaron la ausencia a “cuestiones de agenda”, aunque —igual que ahora— la agenda oficial bien podría haberse modificado para asistir a un acto encabezado por un funcionario nacional. Está claro que en ambos casos no hubo voluntad de participar.

Embed - LA FUERZA AÉREA ARGENTINA PRESENTÓ SUS NUEVOS BELL 407 GXi

Este lunes, con la presentación de los nuevos helicópteros Bell 407GXi en la IV Brigada Aérea, el escenario volvió a repetirse: Petri encabezó la actividad sin la presencia de autoridades provinciales, y en paralelo Cornejo participaba de la apertura de sobres para un nuevo centro ambulatorio del Hospital Notti, a pocos kilómetros de distancia. Actos simultáneos, agendas que no se cruzan y un mensaje político que se lee por ausencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1995544516393402741&partner=&hide_thread=false Hoy abrimos los sobres para construir el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Humberto Notti. Se presentaron 7 oferentes, una señal clara del interés y confianza en este proyecto que atrajo a las empresas tradicionales y nuevas para la obra pública. Será el primer hospital… pic.twitter.com/gfnAps6cXc — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 1, 2025

Las causas del enfriamiento entre Alfredo Cornejo y Luis Petri

El vínculo quedó resentido tras la interna de 2023, cuando Petri decidió competir en las PASO contra Cornejo dentro de Cambia Mendoza y protagonizó una campaña con críticas a la gestión provincial que dejaron huellas, aun después de posar juntos en la foto de unidad. No obstante, el gobernador luego recomendó al sanmartiniano para acompañar a Patricia Bullrich en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.

Desde entonces hubo tensiones por la conducción partidaria de la UCR en Mendoza, que se agudizaron en el proceso de selección de candidatos para las legislativas de octubre, aunque todo terminó en paz y con acuerdo. Lo propio ocurrió con la renovación de autoridades en el Comité Provincia. Finales "felices", pero con procesos ásperos que fueron dejando huella. En el horizonte aparece el congreso partidario del 13 de diciembre y las negociaciones por las candidaturas en los seis departamentos que votan en febrero, que ya producen cortocircuitos.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, luis petri Alfredo Cornejo y Luis Petri, aliados políticos que se miran de reojo. Foto: Yemel Fil

La desafiliación de Petri fue, también, catalizadora de las fricciones con el cornejismo. Se suma la definición sobre Javier Milei como "el mejor presidente de la historia", obviando a referentes radicales como Raúl Alfonsín, Hipólito Yrigoyen o Arturo Illia; que también cayó mal en Casa de Gobierno.

Por último, y quizás lo más relevante, son las aspiraciones de Petri de competir por la gobernación en 2027, que representa una amenaza directa a la continuidad del cornejismo al frente de la Provincia, tras doce años de hegemonía. Aunque no se descarta que ambos espacios puedan llegar a un acuerdo y confluir en una misma fórmula, cualquier escenario que incluya al petrismo en la boleta implica, para el cornejismo, ceder un protagonismo que ejerció durante más de una década con una conducción casi unipersonal.