Luis Petri en Mendoza: presentó nuevos helicópteros y pidió sumar a Allasino a la alianza electoral

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri , estuvo este lunes en la provincia de Mendoza presentando nuevos helicópteros en la IV Brigada Aérea en lo que fue una de las últimas actividades en ese cargo antes de asumir su banca en el Congreso. De cara a las elecciones 2026 , el funcionario insistió en que Esteban Allasino debe sumarse a la alianza electoral.

El diputado electo volvió a destacar la figura del intendente de Luján de Cuyo , hoy parte del PRO, y aseguró que mantiene diálogo con él para que se sume al frente de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza que prepara el oficialismo para los comicios que se realizarán en los municipios que desdoblaron.

Cambios en Casa Rosada Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

"A mí me parece súper valioso Esteban Allasino , así que creo que él tiene que estar acá, es el lugar donde debe conformar el frente junto con Alfredo (Cornejo). Esteban es un intendente muy valioso que está haciendo una gran gestión y por lo tanto me parece que hay que incorporarlo ", declaró Petri.

En el mismo sentido, habló días atrás el gobernador Alfredo Cornejo . "Lo veo muy bien porque hemos trabajado bien estos 2 años. La relación institucional es muy buena, en la relación electoral no hemos sido socios en el último tiempo. El está en otro espacio político. La verdad que yo estoy conforme con cómo venimos trabajando, lo hemos conversado mucho con Natalio Mema y con él, todos los temas, venimos trabajando muy bien", declaró el mandatario.

Las elecciones serán el 22 de febrero de 2026, tanto en Luján de Cuyo, como en Maipú, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia, departamentos gobernados por la oposición que irán a las urnas para renovar la mitad de sus Concejos Deliberantes.

Nuevos helicópteros

Las dos unidades que se presentaron son Bell 407GXi. Se trata de helicópteros livianos, monoturbinas, de propósitos múltiples, de alto rendimiento y maniobrabilidad, cuya cabina puede ser configurada para distintas misiones y cargas útiles con capacidad para piloto, copiloto y cinco pasajeros.

Además de efectuar rescates en montaña también puede ser empleado para misiones de evacuación sanitaria, trasladar carga para asistencia humanitaria o transportar pasajeros.

Luis Petri, helicópteros, Cuarta Brigada (4) Uno de los nuevos helicópteros. Foto: Dani Cano.

Antes de asumir su banca en el Congreso, Petri dijo que tiene previsto varias actividades antes de dejar el Ministerio de Defensa: "Voy a recibir los Stryker el día 3, que son muy importantes. El día 5 vamos a estar en Migueletes, en Río Cuarto, en el área de mantenimiento con los F-16. Posteriormente, viene el acto formal con el presidente de la Nación, que va a estar presente, y después tengo un viaje a la Antártida".

A su vez, el funcionario aseguró que, aunque es algo que depende de Javier Milei y el nuevo ministro Carlos Presti, seguirá vinculado a la cartera: "Voy a seguir siendo asesor en materia de defensa del presidente de la Nación. En mi caso, simplemente poder servir de asesoramiento y consulta".

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mendoza | El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri (@luispetriok ) , estuvo este lunes en la provincia de Mendoza presentando nuevos helicópteros en la IV Brigada Aérea en lo que fue una de las últimas actividades en ese cargo antes de asumir su banca en el Congreso. El funcionario nacional destacó al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y aseguró que debería sumarse a la alianza de la Libertad Avanza y Cambia Mendoza electoral de cara a los comicios municipales de febrero. Las dos unidades que se presentarán son Bell 407GXi. Se trata de un helicóptero liviano, monoturbina, de propósitos múltiples, de alto rendimiento y maniobrabilidad, cuya cabina puede ser configurada para distintas misiones y cargas útiles con capacidad para piloto, copiloto y cinco pasajeros. Además de efectuar rescates en montaña es también empleado para misiones de evacuación sanitaria, trasladar carga para asistencia humanitaria o transportar pasajeros. @danicano.ph Más información en sitioandino.com #helicóptero #rescate #Petri #modelos #Mendoza #evacuación" View this post on Instagram

Sin presencia provincial

El diputado electo encabezó el acto sin la presencia de funcionarios provinciales, tal como ocurrió en su visita al Cerro de la Gloria en el que inauguró el destacamento permanente de Granaderos a Caballo el mes pasado. Entre los presentes estuvo el diputado Gustavo Cairo (PRO).

Luis Petri, helicópteros, Cuarta Brigada (6) Acto en la IV Brigada Aérea. Foto: Dani Cano.

Luis Petri al Congreso

La Cámara de Diputados fijó la Sesión Preparatoria en la que los legisladores electos prestarán juramento para el próximo 3 de diciembre, paso previo a asumir las bancas. Se definirán las nuevas autoridades del cuerpo y Petri tiene chances de ocupar una de las vicepresidencias oficialistas.

La fecha en la que asumirán sus bancas será el 10 del mismo mes. También ocuparán una banca Pamela Verasay (LLA+CM), Álvaro Martínez (LLA+CM), Julieta Metral Asensio (LLA+CM) y Emir Félix (PJ).