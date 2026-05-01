Salud en Mendoza: los ejes para 2026 sobre inversión, médicos, obras y digitalización.

Los anuncios sobre salud en la provincia de Mendoza se realizaron este viernes durante la apertura de la Asamblea Legislativa , donde el Gobierno provincial expuso los principales ejes de gestión de 2025 y las proyecciones hacia 2026. En ese marco, se detallaron medidas vinculadas al funcionamiento del sistema sanitario, el uso de recursos y la organización de los servicios.

En relación con el recurso humano en salud , se informó la incorporación de más de 1.000 médicos al sistema público bajo un régimen específico, junto con cambios en la modalidad de trabajo y en los criterios de remuneración. También se mencionó el incremento en la cantidad de residencias médicas , con más inscriptos y mayor adjudicación de plazas, además de la implementación de nuevos esquemas de formación.

Por otra parte, el informe incluyó datos sobre inversiones a través de distintos fondos, la incorporación de equipamiento, obras en ejecución y la ampliación de herramientas digitales como la historia clínica electrónica y los sistemas de turnos . También se mencionaron cambios en el área de emergencias, provisión de medicamentos y organización de servicios en hospitales y centros de salud.

Entre los anuncios más destacados, el Gobierno de Mendoza se refirió a la puesta en marcha de la primera residencia integrada de Medicina de Familia del país. También se informó la incorporación de una Unidad Médica de Intervención Rápida con motos para mejorar la respuesta en zonas urbanas, y el envío de un proyecto de ley para la construcción de un nuevo hogar Santa Marta destinado a adultos mayores.

Recursos humanos y formación médica en salud

Incorporación de más de 1.000 médicos al sistema público.

al sistema público. Mejora en la presencia en hospitales y aumento de cirugías.

y aumento de cirugías. Nuevos mecanismos transparentes de ingreso profesional.

de ingreso profesional. Duplicación de inscriptos en residencias (de 300 a 628).

en residencias (de 300 a 628). Aumento del 90% en adjudicación de plazas .

. Lanzamiento de la primera residencia integrada de Medicina de Familia del país.

Inversión, infraestructura y emergencias

Recaudación de $17.000 millones a través de REFORSAL reinvertidos en salud.

a través de REFORSAL reinvertidos en salud. Nueva inversión de FUESMEN en equipamiento médico .

. Inauguración de un centro de diálisis de última generación .

. Construcción de un centro modelo de anatomía patológica .

. Incorporación de 20 nuevas ambulancias al sistema de emergencias (SEC).

al sistema de emergencias (SEC). Implementación de telemedicina y mejora en tiempos de respuesta.

y mejora en tiempos de respuesta. Creación de la Unidad Médica de Intervención Rápida con motos.

Innovación, medicamentos y resultados sanitarios

Puesta en marcha del Hospital de Luján con gestión innovadora.

con gestión innovadora. Reducción de hasta 86% y 95% en medicamentos importados .

. Digitalización y automatización en farmacias hospitalarias .

. Disminución del 19% en la mortalidad infantil en 2025.

en 2025. Mejora en la atención materno-infantil y red de ecografías.

y red de ecografías. Sistema digital de inmunizaciones con alta cobertura.

Campaña “1 test, 0 cáncer” y foco en enfermedades crónicas.

Salud mental, discapacidad y digitalización

Red de salud mental con 213 efectores en toda la provincia.

en toda la provincia. Nuevo servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce .

. Avance en una comunidad terapéutica y obras en General Alvear.

y obras en General Alvear. Creación de 24 juntas evaluadoras para discapacidad.

para discapacidad. Proyecto de ley para un nuevo hogar para adultos mayores .

. Más de 850.000 historias clínicas electrónicas activas.

activas. Sistema de turnos con 80% de cobertura y millones de atenciones digitalizadas.

y millones de atenciones digitalizadas. Financiamiento del BID por 85 millones de dólares para completar la digitalización.

Por último, los anuncios sobre la salud en Mendoza expusieron una serie de medidas vinculadas a inversión, organización del sistema y recursos humanos. El detalle presentado incluyó cambios en financiamiento, incorporación de tecnología, ampliación de servicios y nuevas iniciativas legislativas, que forman parte de la planificación oficial para el funcionamiento del sistema sanitario en la provincia.