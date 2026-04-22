22 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Charly García

Charly García fue operado y evoluciona favorablemente tras una intervención programada

Una intervención encendió las alarmas en torno al artista, aunque con el correr de las horas comenzaron a conocerse datos que llevan algo de calma sobre su evolución.

Charly García fue operado y evoluciona favorablemente tras una intervención programada

Charly García fue operado y evoluciona favorablemente tras una intervención programada

La salud de Charly García alarmó a los seguidores luego de que se confirmara su internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Sin embargo, se trató de una cirugía programada que se desarrolló sin complicaciones.

El programa televisivo LAM (América) detalló que el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención en la que se extirpa una parte del riñón. “Salió todo bien”, aseguró su mánager en un mensaje enviado al ciclo que conduce Ángel de Brito.

Lee además
Gustavo Cerati y Chloe Bello: los detalles del casamiento en Marruecos que la tragedia impidió concretar

"Tengo el vestido en casa": la desgarradora confesión de Chloe Bello sobre su boda con Cerati
Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8 video

Tristeza en la vecindad: murió un querido integrante del elenco del Chavo del 8

El artista está internado en una habitación común, donde se recupera bajo monitoreo médico. Como parte del postoperatorio, los profesionales iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal luego de la intervención, en un contexto considerado previsible por tratarse de una cirugía planificada.

En el programa también brindaron detalles sobre el cuadro. “Está internado en el Instituto del Diagnóstico y lo operaron. Era una operación que estaba programada. Salió todo perfecto”, explicó De Brito. Por su parte, la periodista Karina Iavícoli precisó: “Le hicieron una nefrectomía parcial, que es cuando te sacan un pedacito del riñón”.

Charly García.jpg
Recientemente el artista fue a ver el concierto de AC/DC en el Monumental.

Recientemente el artista fue a ver el concierto de AC/DC en el Monumental.

Su última aparición pública

A fines de marzo, Charly García fue visto disfrutando del show de AC/DC en el estadio de River Plate, en una aparición que entusiasmó a sus seguidores. El momento fue compartido por El Zorrito Von Quintiero en redes sociales, donde se lo vio atento y emocionado durante el recital.

En el último tiempo, el ícono del rock nacional también había participado de distintas salidas y actividades: viajó a Uruguay para reunirse con León Gieco, visitó el Museo Malba y compartió momentos cotidianos, como una salida a comer con Rosario Ortega.

Estas apariciones públicas habían llevado tranquilidad sobre su estado general, en línea con la información difundida tras su reciente intervención, que confirma un cuadro controlado y en recuperación.

Temas
Seguí leyendo

¿Bomba en la casa?: la famosa cantante que entraría a Gran Hermano para dar el batacazo

El fenómeno teatral "Mi Casa" llega a su final con dos funciones únicas en Mendoza

Pincoya vs Tamara: el nuevo round en Gran Hermano que terminó en un fuerte cruce

Pincoya lo llevó al límite y Brian Sarmiento quedó sancionado en Gran Hermano

Jesica Cirio rompió el silencio sobre su embarazo y emocionó a todos con su primera foto

¿Dónde ver la serie "Nada"?, el último éxito de Luis Brandoni que batió récords junto a Robert De Niro

Luto en el cine nacional: murió Luis Puenzo, el genio detrás de "La historia oficial"

Pincoya se rebeló en Gran Hermano y recibió un ultimátum del Big

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8 video

Tristeza en la vecindad: murió un querido integrante del elenco del Chavo del 8

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de abril: números ganadores del sorteo 3367

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

El 27 de junio quedó establecido como el Día del Empleado Público de la Administración Central

Mendoza en alerta: más de 20 cámaras presionan al Gobierno por la crisis económica

El menor está internado en el hospital Notti, mientras la justicia investiga el caso de maltrato infantil.

Detectan un grave caso de maltrato infantil en Ciudad

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos.

La reconstrucción del femicidio de San Martín: cómo ocurrió el crimen