Charly García fue operado y evoluciona favorablemente tras una intervención programada

La salud de Charly García alarmó a los seguidores luego de que se confirmara su internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) . Sin embargo, se trató de una cirugía programada que se desarrolló sin complicaciones.

El programa televisivo LAM (América) detalló que el músico fue sometido a una nefrectomía parcial , una intervención en la que se extirpa una parte del riñón. “Salió todo bien”, aseguró su mánager en un mensaje enviado al ciclo que conduce Ángel de Brito .

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El artista está internado en una habitación común, donde se recupera bajo monitoreo médico. Como parte del postoperatorio, los profesionales iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal luego de la intervención, en un contexto considerado previsible por tratarse de una cirugía planificada.

En el programa también brindaron detalles sobre el cuadro. “Está internado en el Instituto del Diagnóstico y lo operaron. Era una operación que estaba programada. Salió todo perfecto”, explicó De Brito. Por su parte, la periodista Karina Iavícoli precisó: “Le hicieron una nefrectomía parcial , que es cuando te sacan un pedacito del riñón”.

Charly García.jpg Recientemente el artista fue a ver el concierto de AC/DC en el Monumental.

Su última aparición pública

A fines de marzo, Charly García fue visto disfrutando del show de AC/DC en el estadio de River Plate, en una aparición que entusiasmó a sus seguidores. El momento fue compartido por El Zorrito Von Quintiero en redes sociales, donde se lo vio atento y emocionado durante el recital.

En el último tiempo, el ícono del rock nacional también había participado de distintas salidas y actividades: viajó a Uruguay para reunirse con León Gieco, visitó el Museo Malba y compartió momentos cotidianos, como una salida a comer con Rosario Ortega.

Estas apariciones públicas habían llevado tranquilidad sobre su estado general, en línea con la información difundida tras su reciente intervención, que confirma un cuadro controlado y en recuperación.