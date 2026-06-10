10 de junio de 2026
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El duro relato del actor de X-Men y Deadpool al anunciar que padece cáncer de mamas: "Es algo que da vergüenza"

Conmoción en Hollywood por la salud de un reconocido actor de Marvel. Confirmó que padece cáncer de mama e inició su quimioterapia.

El duro relato del actor de X-Men y Deadpool al anunciar que padece càncer de mamas: Es algo que da vergüenza

El duro relato del actor de X-Men y Deadpool al anunciar que padece càncer de mamas: "Es algo que da vergüenza"

Por Sitio Andino MuchoShow

El actor canadiense Tyler Mane conmovió al mundo del espectáculo al revelar públicamente que padece cáncer de mama. La estrella internacional, famosa por interpretar al temible villano Sabretooth en la saga de superhéroes X-Men, confirmó el inicio de su tratamiento médico y lanzó una campaña para concientizar a los varones.

¿Cómo fue el diagnóstico del actor Tyler Mane?

El exluchador profesional de 59 años utilizó sus perfiles oficiales en las redes sociales para compartir un video filmado desde el centro médico el pasado lunes 8 de junio. En la publicación, Mane detalló que ya comenzó las sesiones de quimioterapia para combatir la patología y admitió que su primera reacción interna fue intentar ocultar el cuadro clínico.

"Seré honesto: al principio quise guardarlo para mí; es algo que da vergüenza", confesó el artista al explicar el peso del estigma social. Sin embargo, decidió romper el silencio tras comprender que la falta de información pública hace que la mayoría de los hombres reciban el diagnóstico en etapas muy avanzadas, empeorando drásticamente los pronósticos.

¿Qué rol cumplió su esposa para detectar la enfermedad a tiempo?

El protagonista de la reciente película Deadpool & Wolverine le atribuyó la detección temprana del tumor a la insistencia de su esposa, Renae Geerlings. Según el relato del propio actor, los médicos especialistas desestimaron los síntomas iniciales en una primera consulta de rutina, minimizando la gravedad de la protuberancia que había aparecido en su pecho.

Fue gracias al empuje de su pareja que Mane accedió a una cirugía menor para extirpar el bulto y realizar la posterior biopsia que confirmó la presencia de células cancerígenas. De acuerdo con datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer, esta variante es sumamente inusual en varones, representando apenas el 1% de la totalidad de los casos globales.

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La valiente decisión de Tyler Mane busca derribar prejuicios instalados sobre una enfermedad tradicionalmente asociada al género femenino pero que afecta a uno de cada 750 hombres a lo largo de su vida. Mientras el intérprete se prepara para registrar públicamente su tratamiento, anima a sus seguidores a realizarse los chequeos preventivos.

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