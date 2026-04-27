¿Para qué sirven los nuevos medicamentos que Mendoza adquirió de la India?. Imagen creada con IA

Tras la llegada de nuevas dosis de medicamentos importados, la provincia de Mendoza garantizó la continuidad de tratamientos críticos para los próximos 16 meses . Con un ahorro que superó los $76 millones , la compra estratégica se centra en tres ejes fundamentales: oncología, urología y el tratamiento de infecciones comunes .

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A través de la cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se incorporaron 55.020 comprimidos . Este fármaco es la piedra angular en el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente . Su función principal es bloquear la acción de los estrógenos, impidiendo que las células tumorales crezcan o se multipliquen, siendo vital tanto en pacientes en tratamiento activo como en etapas de prevención.

La partida incluye 182.400 unidades destinadas a la salud urológica. Este medicamento se utiliza para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata). Ayuda a relajar los músculos de la vejiga y la próstata, facilitando la micción en hombres adultos que presentan dificultades urinarias.

Amoxicilina/Ácido Clavulánico (Antibiótico)

Es el componente de mayor volumen, con casi 1,9 millones de unidades. Se trata de un antibiótico de amplio espectro indispensable para combatir infecciones bacterianas en pulmones (neumonía), oídos, senos paranasales y piel. La combinación con ácido clavulánico permite que el medicamento sea efectivo incluso contra bacterias resistentes.

HGx58t1bkAAYx2Z La Provincia adquirió más de 55 mil dosis de medicamentos procedentes de la India.

Un sistema blindado hasta 2027

La importancia de esta adquisición, encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo y el Ministerio de Salud, radica en la previsibilidad.

Embed Presentamos una nueva partida de medicamentos incorporados a través de compra directa y cooperación internacional, que nos permite garantizar tratamientos y, al mismo tiempo, cuidar los recursos públicos. Estas adquisiciones aseguran entre 15 y 16 meses de cobertura y generan un… pic.twitter.com/3rzIQnahYe — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 25, 2026

Al adquirir estos remedios directamente a laboratorios de la India, Mendoza no solo reduce costos operativos, sino que asegura que los pacientes del sistema público no sufran interrupciones en sus esquemas médicos por falta de stock o variaciones de precio en el mercado local.