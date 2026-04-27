La Conferencia Episcopal Argentina rechazó la prohibición a periodistas en Casa Rosada

La Conferencia Episcopal de Argentina llama a “desarmar las palabras” y priorizar el entendimiento institucional. Foto: Archivo.

Por Celeste Funes







La Conferencia Episcopal Argentina manifestó su rechazo a la prohibición de ingreso de periodistas a la Casa Rosada, una medida adoptada por el gobierno de Javier Milei tras una denuncia por supuesto espionaje ilegal. El pronunciamiento surgió tras un encuentro con trabajadores de prensa afectados por el cierre temporal de la sala histórica.

El encuentro estuvo encabezado por Jorge Lozano, quien recibió a representantes de periodistas acreditados en la sede de la Conferencia Episcopal. La reunión tuvo lugar en el contexto del cierre temporal de la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, un espacio histórico que funciona dentro de la Casa de Gobierno.

Rechazo al cierre de la sala de periodistas en Casa Rosada Según el texto difundido, los trabajadores de prensa remarcaron la relevancia de esta sala, que —según señalaron— funciona “de modo prácticamente ininterrumpido, desde el año 1940”. En ese sentido, subrayaron que el acceso a este espacio no solo es fundamental para el desarrollo de sus tareas diarias, sino también para garantizar el derecho a la información y el vínculo entre el Gobierno y la sociedad.

milei sala de prensa Escándalo en Casa Rosada: el Gobierno cerró el ingreso a periodistas por presunto espionaje. Además, el comunicado destacó que los periodistas reafirmaron la necesidad de respetar el derecho al trabajo, entendido como fuente de sustento para sus familias, así como también la libre expresión y el acceso a la información pública. En paralelo, hicieron especial énfasis en el cuidado de los principios constitucionales, que —según señalaron— podrían verse afectados en el actual contexto.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la importancia de promover un clima de respeto en el debate público. En ese sentido, se coincidió en la necesidad de erradicar los discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV, quien llamó a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes”. El documento oficial concluye con un llamado a la búsqueda de consensos y a la resolución del conflicto por vías institucionales. “Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”, señalaron desde la Conferencia Episcopal. El comunicado de la Comisión Episcopal de Comunicación Social: comunicado_reunion_con_periodistas_acreditados_gobierno._27x240426